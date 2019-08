Teresa Cilia contro Raffaella Mennoia per la puntata in cui Salvatore lasciò lo studio di Uomini e Donne: ecco il video incriminato.

Teresa Cilia si è scagliata contro Raffaella Mennoia promettendo di raccontare presto tutta la verità. L’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di prendersi il tempo necessario prima di raccontare tutto ciò che sa su Raffaella Mennoia. In queste ore, però, è spuntato il video incriminato che ha dato il via all’astio tra l’ex tronista siciliana e Raffaella Mennoia.

Teresa Cilia contro Raffaella Mennoia: ecco il video della puntata di Uomini e Donne incriminata”

Qual è il motivo della rabbia di Teresa Cilia nei confronti di Raffaella Mennoia? Tutto sarebbe cominciato durante la puntata speciale di Uomini e Donne dedicata a Temptation Island. Come ricorderanno i fans più attenti della trasmissione di Maria De Fliippi, dopo la scelta, Teresa e Salvatore parteciparono a Temptation Island. La loro esperienza durò poco perchè non riuscirono a stare lontani. Insieme alle altre coppie, a settembre, Teresa e Salvatore raccontarono la loro esperienza nello studio del trono classico dove si erano conosciuti e innamorati. Proprio quel giorno, avvenne qualcosa che portò Salvatore a lasciare senza spiegazioni lo studio.

“Tutto è iniziato in una puntata speciale di Temptation Island – ha raccontato Teresa su Instagram -. Salvo era uscito dallo studio perché ha visto una cosa che non doveva vedere. Si è alzato umilmente, con tanta dignità, e se ne è andato. Da lì è partito tutto. Ho fatto quattro anni bellissimi. Mi hanno trattato come una principessa. Vi dirò di più io e mio marito a Raffaella volevamo un bene dell’anima, parlava solo di lei. Io ho portato profondo rispetto, mi hanno dato tanto e ripeto perché io parlo di una singola persona”.

