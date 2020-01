Gossip | Politano nel pallone: il calciatore dell’Inter in crisi con la moglie

Matteo Politano sta vivendo un periodo complesso. Diviso fra Inter e Roma, presente e possibile futuro, all’ombra di una crisi coniugale con la moglie Silvia Di Vincenzo.

Matteo Politano, in questi giorni, è il nome più gettonato: dentro e fuori ai campi di calcio. Il giocatore, a un passo dalla Roma nella trattativa con l’Inter per avere Spinazzola in nerazzurro, è rimasto a Milano in seguito ad alcune difficoltà della trattativa che ha fatto – per diverse ragioni – saltare l’affare.

Attualmente Politano potrebbe essere al centro di una nuova trattativa con i giallorossi, ma è ancora tutto da definire. Nel frattempo il centrocampista offensivo dell’Inter è al centro delle cronache anche per un’altra questione: stavolta c’entra il gossip, reiterata è la possibilità di una presunta crisi coniugale con la sua storica fidanzata Silvia Di Vincenzo, diventata sua moglie l’estate prima del suo approdo ad Appiano Gentile.

Politano e signora, vite separate: la crisi ai tempi del calciomercato

Gentili, invece, non sarebbero le parole che i due si sarebbero scambiati recentemente: al punto di aver preso le distanze reciprocamente l’uno dall’altra, Politano ora ha bisogno di ritrovarsi e cerca di farlo anche attraverso i social: sono molteplici i segnali da parte sua di voler tornare nella Capitale. Ci aveva giocato nel 2011, a Roma, con la Primavera giallorossa e vorrebbe tornare ad essere protagonista con la prima squadra adesso che l’interesse di Fonseca si è fatto concreto.

Dimostrazione ulteriore di questo attaccamento sono i like che il calciatore mette a giocatori e squadra giallorossa sui profili social ufficiali: segnali di un amore mai spento e di una speranza che resta, comunque, dura a morire. Non esclude il ritorno, dunque.

Lo stesso vale per la situazione complicata con sua moglie, la presunta crisi si sarebbe materializzata di recente: nemmeno sui social si mostrano più assieme. Lui si fotografa spesso in compagnia del suo cane, mentre lei è stata immortalata insieme alla signora Nainggolan intenta a divertirsi in una discoteca. Instagram parla chiaro: i due stanno facendo vite separate, per quanto ancora durerà questa situazione di impasse. Politano attende segnali di sblocco, sia per quel che riguarda il proprio futuro professionale ma soprattutto in merito al suo presente amoroso che potrebbe mutare. Smentita, in ogni caso, da parte sua la presunta liaison con una nota pr milanese. L’indiscrezione sarebbe alla base della momentanea rottura.

