GF Vip 2020, amaro sfogo di Salvo Veneziano sui social. L’ex gieffino attacca gli ex compagni: “tutti moralisti. L’amicizia vera non esiste”.

Amaro sfogo di Salvo Veneziano su Instagram sopo il processo subito a Non è la D’Urso. Con un lungo post, il siciliano si è scagliato contro i suoi ex compagni che gli starebbero puntando il dito contro.

Salvo Veneziano contro i compagni del GF Vip 2020: “ ho visto e sentito il modo in cui mi hanno puntato il dito”

Dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip 2020, Salvo Veneziano è stato il protagonista di un processo mediatico all’interno della prima puntata del 2020 di Live – Non è la D’Urso. All’interno del programma di Barbara D’Urso, Salvo ha incontrato Elisa De Panicis avendo un nuovo confronto con lei. Dopo aver ripercorso quanto accaduto, il siciliano si è lasciato andare ad uno sfogo sui social.

“A volte le esperienze negative fanno crescere servono soprattutto a farci capire tante cose… Sono una persona che crede ancora nell’amicizia” – comincia così lo sfogo di Salvo Veneziano che poi attacca i suoi ex compagni d’avventura – “Mi sono preso la colpa di tutto pubblicamente pensando di ricevere un minimo di sostegno da parte dei miei compagni di gioco , invece ho visto e sentito il modo in cui mi hanno puntato il dito come se loro fossero estranei al discorso. Ormai l’amicizia vera è una cosa rara..!”.

“P. S. La cosa che mi fa ridere di più è vedere in TV gente che fa finta di difendermi è poi mi massacra più degli altri, tutti bravi, tutti moralisti ma dal mio punto di vista credo che certa gente gode dei momenti di debolezza altrui sia per sfogare la loro cattiveria ma anche per cavalcate l’onda per pura visibilità

Grazie a tutti per il vostro sostegno”, conclude.