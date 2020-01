Carlotta Maggiorana, rispondendo alle domande del Grande Fratello Vip 2020, svela con quanti uomini ha avuto rapporti intimi.

Carlotta Maggiorana, Miss Italia 2018, nella casa del Grande Fratello Vip 2020, ha portato non solo la sua bellezza, ma anche la sua dolcezza e sensibilità. Sposata e innamoratissima del marito, Carlotta, rispondendo alle domande di un quiz proposto dagli autori del Grande fratello, ha svelato con quanti uomini ha avuto rapporti intimi.

Carlotta Maggiorana al Grande Fratello Vip 2020: “ho avuto rapporti intimi solo con mio marito”

Antonio Zequila, Paola Di Benedetto e Carlotta Maggiorana hanno avuto il compito di sottoporre tutti gli inquilini ad un’intervista. A turno, i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 hanno risposto ad alcune domande svelando, tra le altra cose, la grandezza della casa in cui vivono, quale è stata la storia d’amore più lunga e anche quanti rapporti intimi hanno avuto.

Se Zequila ha svelato di avere avuto tantissime donne, precisamente più di 100 e meno di 500, se gli altri uomini sono rimasti sul vago ammettendo di non ricordare il numero esatto, le donne sono state le più sincere.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Paola Di Benedetto che ha svelato che la storia più lunga che ha avuto è stata quella con Matteo Gentili, ad esempio, ha raccontato di aver avuto 5-6 uomini, Carlotta Maggiorana ha spiazzato tutti. Miss Italia 2018, infatti, dopo aver svelato che quella con il marito è la sua storia più lunga che dura da otto anni (sei di fidanzamento e due di matrimonio), alla domanda “quanti uomini hai avuto?”, ha risposto senza esatazione: “uno”.

Leggi anche—>Grande Fratello Vip | Salvo Veneziano dopo l’espulsione: “Sono ferito”

Di fronte alla reazione dei compagni che, hanno sì applaudito non nascondendo lo stupore per la risposta, ha aggiunto: “potete anche non crederci, mio marito sa”.

La sincerità, ma soprattutto l’importante scelta di Carlotta Maggioranaè stata comunque apprezzata sia dalle donne della casa che dagli uomini.