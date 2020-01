Scelta Giulio Raselli | Uomini e Donne: “sono felice”

Scelta Giulio Raselli a Uomini e Donne. A poche ore dal momento fatidico, il tronista ammette: “sono felice, è quello che il mio cuore pensa”.

Dopo mesi dall’inizio del percorso sul trono di Uomini e Donne, Giulio Raselli è pronto a svelare il nome della sua scelta. Il tronista che, da tempo è rimasto solo con Giovanna Abate e Giulia D’Urso, cancellati gli ultimi dubbi, ha chiaro il nome della ragazza con cui vuole lasciare lo studio del trono classico per cominciare una vera e propria storia d’amore. La prescelta, dunque, sarà Giovanna o Giulia? Il tronista svela di aver seguito il cuore per decidere tra le due bellissime ragazze.

Scelta Giulio Raselli a Uomini e Donne, le parole del tronista: “sono felice”

Prima di svelare il nome della ragazze che ha conquistato il suo cuore, Giulio Raselli ha svelato ai fans di Uomini e Donne le proprie emozioni. A rendere pubblico il video è stata Raffaella Mennoia che, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una storia in cui il tronista ammette di essere felice per la decisione presa:

“Ciao ragazzi! Manca davvero poco, sono teso, nervoso, ho mille emozioni dentro ma mi rendo conto che sono felice perché non vedo l’ora di dire quello che il mio cuore pensa“, spiega Giulio che non sa se riceverà un sì o un no.

Se Giovanna Abate spera che il tronista si meriti il loro lieto fine dopo un percorso fatto di passione, ma anche di tanti litigi e incomprensioni, Giulia D’Urso ammette di aver paura di poter ricevere una batosta dal tronista per il quale svela di provare un sentimento. Come finirà, dunque, il percorso di Giulio, presente sul trono da settembre?