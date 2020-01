Scelta Giulio Raselli | Uomini e Donne, Giovanna Abate: “deve meritarmi”

Scelta Giulio Raselli nella nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. Giovanna Abate avvisa il tronista: “speri si meriti in nostro lieto fine”.

Giovanna Abate sarà la scelta di Giulio Raselli a Uomini e Donne? Il pubblico del trono classico pensa che sarà proprio lei la scelta dell’ex corteggiatore di Giulia Cavaglià che gli preferì Manuel Galiano con cui è poi finita. Andrà davvero così o ci sarà un colpo di scena?

Scelta Giulio Raselli a Uomini e Donne, Giovanna Abate avvisa il tronista: “spero che si meriti il nostro lieto fine”

Dopo Giulia D’Urso che ha ammesso di aver paura della scelta di Giulio Raselli, anche Giovanna Abate ha raccontato le proprie sensazioni, a poche ore dal momento fatidico, a WittyTv. “E’ stato un percorso vissuto perchè è stato, dall’inizio, un dare e ricevere emozioni forti che ci hanno accompagnato per tutto il percorso. Non c’è stato un attimo in cui abbiamo abbassato un po’ la guardia sia dei sentimenti che a livello di incontro-scontro”, racconta.

Giovanna è arrivata a Uomini e Donne con tante speranze: “Vengo da una storia che mi ha lasciato il segno e ho fatto Uomini e Donne per trovare qualcuno che mi facesse provare queste emozioni. Siamo stati travolti da tante emozioni fino a quando non è arrivata questa nuova ragazza (Giulia D’Urso ndr). Io mi preoccupavo di altre persone che lui ha conosciuto e invece lui mi ha elogiato questa ragazza che brillava. Prima non avevo competitor, mi sentivo abbastanza sola e, invece, da quando è venuta lei, ho detto: ‘caspita, a lui piace tanto'”, spiega Giovanna.

Leggi anche—->Uomini e Donne | Veronica e Alessandro in crisi? | Verità sui social

Sono stati tanti gli scontri tra Giulio e Giovanna nel corso dei mesi e la Abate non nasconde che, in più di un’occasione, avrebbe voluto lasciare il programma. “Spesso me ne sarei voluta andare via e invece ho trovato sempre una persona che era lì pronta a riprendermi e a farmi capire che, in un certo senso, la mia presenza lì dentro aveva un senso”, spiega la corteggiatrice.

Sulle emozioni che sta vivendo prima di scoprire la scelta di Giulio Raselli, Giovanna non nasconde la gioia e la paura che prova contemporaneamente: “Secondo me un vocabolo per descrivere la sensazione va inventato. Ti sale un qualcosa che ti prende alla bocca dello stomaco. Sai quando vai sulle montagne russe? Esattamente così”.

Infine, su quella che potrà essere la sua risposta, svela: “Spero che si meriti il lieto fine del nostro percorso perchè è stato intenso, ricco di complicità, molto vero”, conclude la Abate.