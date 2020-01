Scelta Giulio Raselli | Uomini e Donne, Giulia D’Urso: “ho paura”

Scelta Giulio Raselli in onca nella nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne: la corteggiatrice Giulia D’Urso esprime le proprie paure.

Giulia D’Urso sarà la scelta di Giulio Raselli? Il tronista di Uomini e Donne è pronto a scegliere tra Giulia e Giovanna Abate con cui ha avuto un rapporto fatto di alti e bassi. A poche ore dal momento fatidico, Giulia D’Urso racconte le paure di non essere la prescelta.

Scelta Giulio Raselli a Uomini e Donne, Giulia D’Urso: “ho paura di prendermi una batosta”

Dopo la scelta saltata, Giulio Raselli è pronto a rompere gli indugi scegliendo la donna della sua vita. Ai microfoni di WittyTv, Giulia D’Urso ha ripercorso tutta l’avventura vissuta con Giulio Raselli, a partire dal primo incontro: “Io sono arrivata a percorso già iniziato. Lui aveva iniziato il trono da un mesetto credo. C’è stato, non so se chiamarlo un colpo di fulmine, però, io mi sono trovata benissimo subito. Anche lui, quando sono arrivata, mi ha descritta come una cosa diversa, come la persona che stava aspettando e che finalmente era arrivata”, racconta la corteggiatrice.

Giulia non nasconde di essere stata male soprattutto quando sono arrivate le segnalazioni: “Poi non è andata benissimo perchè ad un certo punto lui ha cominciato a dire che io non avevo delle reazioni forti. Più mi diceva di dimostrargli qualcosa più io mi bloccavo. Poi, pian piano, ha cercato anche lui di capirmi, a venirmi incontro e io mi sono lasciata andare. Poi ci sono state le segnalazioni, io mi sono disperata, sono stata malissimo. Non pensavo di essere così forte. Io sono andata avanti per la mia strada per fargli capire come sono fatta io e delle critiche me ne sono fregata”.

Nonostante tutto, però, Giulia è felice del percorso fatto anche se cambierebbe qualcosa: “Sono contenta di essere stata me stessa al cento per cento sia con i miei pregi che con i miei difetti. sono contenta di essere arrivata a lui. Sicuramente, tornassi indietro cambierei alcune cose. Mi sono fatta troppo intimidire dal contesto. Poi alla fine sono comunque andata avanti per lui. Tornassi indietro, penserei solo a lui e non penserei a nient’altro”.

Su ciò che prova per Giulio dice: “A me piace tantissimo lui. A questo punto non si tratta più di piacergli o meno. Penso di aver cominciato a provare qualcosa per lui. e questa cosa mi fa abbastanza paura. Non so cosa prova, non so cosa pensa, non riesco proprio a capirlo. Ci sono momenti in cui penso che potrebbe scegliere me e altri momenti in cui penso che non mi sceglierà mai. Mi sento di potermi fidare, ma ho paura di prendermi la batosta”, conclude. Cliccate qui per vedere il video.

In attesa di vedere all’opera il nuovo tronista Daniele Dal Moro, dunque, è arrivato il momento di scoprire chi sarà la scelta di Giulio Raselli.