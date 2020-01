Gossip | Belen e Stefano De Martino scaldati dall’amore in Svizzera

Amore ritrovato sulle nevi della Svizzera per Belen Rodriguez e Stefano De Martino che, durante le vacanze natalizie, con il piccolo Santiago hanno scelto la montagna al contrario di molti colleghi vip.

Sciolti come neve al sole, non è solo una metafora per Belen Rodriguez e Stefano De Martino che, al contrario di molti colleghi famosi, hanno preferito trascorrere le vacanze in montagna piuttosto che al sole di Dubai o alle Maldive. Freddo sì, fra Sankt Moritz, Corviglia e Silvaplana, ma per scaldarsi insieme. I due, infatti, alle temperature polari del periodo stagionale hanno contrapposto amore e affetto (anche con il piccolo Santiago) da condividere non solo con i followers.

Da quanto si evince sui social network, Belen e Stefano, dopo quattro anni di separazione, ormai sono una coppia ritrovata e serena: “Siamo cresciuti, i nostri sbagli li abbiamo fatti, adesso vogliamo ripartire ed essere felici”. Un 2020, dunque, che suona come un punto e a capo dopo la ritrovata passione reciproca nel corso della primavera scorsa. Le fedi, da allora, non se le sono più tolte. Anche se di risposarsi, almeno per ora, non se ne parla: “Ho già dato una volta, perseverare è diabolico”, scherza il ballerino e conduttore di “Stasera Tutto è Possibile”. Mentre la showgirl argentina, sull’argomento, pare essere possibilista: “Se un giorno mio marito dovesse chiedermelo, gli dirò di sì”, ha precisato recentemente il volto di “Tu Sì che Vales” a Mattino Cinque.

Belen e Stefano De Martino, coccole e tenerezze sulla neve

Non hanno bisogno di contratti o burocrazia per sentirsi una famiglia, prima erano uniti dal reciproco amore per Santiago, ora hanno ritrovato persino quella complicità smarrita che sembrava essersi persa. Invece era solo momentaneamente in stand-by per poterla valorizzare appieno successivamente. L’attesa, dunque, aumenta il desiderio.

I fan se ne sono accorti sulle nevi della Svizzera quanto fosse vero, scene quasi surreali: una dolcezza disarmante che ricompatta persino i più scettici con la magia del Natale. Buona fine e buon principio, dunque, per la famiglia De Martino che umanamente e professionalmente sembra navigare a vele spiegate verso un’altra annata ricca di successi. Mancherebbe soltanto, eventualmente, una sorellina a Santiago: non è in programma, al momento, anche se qualche indiscrezione continuerebbe a circolare. Sicuramente la coppia in questi giorni di vacanza non sarà stata con le mani in mano, per così dire.

Il piccolo, ad ogni modo, sembra felice da figlio unico poiché gli vengono riservate tutte le attenzioni di papà Stefano e mamma Belen. L’augurio resta di vedere una famiglia sempre più allargata, con la medesima unione. Perchè gli affezionati sognano un po’ più di serenità grazie a qualche sorriso spensierato, come il loro, che prescinde (o almeno dovrebbe) da qualsivoglia ricchezza materiale. La Svizzera, in tal caso, è stata tutt’altro che neutrale: si è schierata a favore dei sentimenti.

Visualizza questo post su Instagram Mi piaci……assai mi piaci tu #buoncapodannoatutti #SB #B @stefanodemartino Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 31 Dic 2019 alle ore 10:32 PST

