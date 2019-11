Stefano De Martino, ospite da Fabio Fazio a “Che tempo che fa”, parla del suo successo a livello professionale con “Stasera tutto è possibile” per poi affrontare le questioni amorose. Con Belén è di nuovo amore, ma niente matrimonio.

“Stasera tutto è possibile”, anche andare ospite a “Che tempo che fa”. È il caso di Stefano De Martino che, visto il successo raccolto con la trasmissione di Raidue (eredità passatagli da Amadeus impegnato con il Festival di Sanremo), si è fatto apprezzare nuovamente – dopo l’esperienza a “Made in Sud” – nelle vesti di conduttore.

Per questo, data la sua spigliatezza e scioltezza dinnanzi alle telecamere, Fabio Fazio l’ha chiamato per una chiacchierata fra passato, presente e futuro. Non solo lavoro per lo showman e ballerino, anche e soprattutto grandi passioni: come quella per Belén, l’amore fra i due – malgrado siano competitor televisivi – è sbocciato nuovamente dopo un periodo da separati trascorsi appena due anni di matrimonio. Ora sembra tornato il sereno, al punto che se prima, quando si parlava di sentimenti De Martino e Rodriguez raggelavano con un perentorio “No comment”, adesso si lasciano andare a rivelazioni, commenti e persino battute.

Stefano De Martino, lo showman innamorato: “Sono felice, ma non risposo Belén”

Il loro amore ritrovato ormai è tangibile anche grazie ai numerosi indizi social che lasciano e regalano ai reciproci followers scatto dopo scatto: dalle tenerezze alle pose più bollenti, senza filtro, per modo di dire visto che Instagram fa dei filtri il proprio pane quotidiano. Quindi non costa nulla a De Martino scherzare con la Littizzetto che lo pungola sul futuro matrimoniale con la bella e avvenente argentina: “Risposi Belén?”, domanda la comica.

La risposta del conduttore e ballerino è tutta un programma: “No! Eh no ho già dato! Perseverare poi sarebbe diabolico“. Che i toni della conversazione fossero gioviali lo si evince dal fatto che la showgirl, mentre il compagno parlava in tivù, postava sui social il video della chiacchierata irriverente con la didascalia – i più tecnici la definiscono caption – “Fiera di te”.

Allora se in amore non c’è nient’altro da aggiungere, resta sempre il progetto in cantiere di un secondo figlio (fratellino o sorellina da dare al piccolo Santiago), non si può evitare di parlare di lavoro e De Martino nemmeno stavolta si tira indietro e commenta così il suo successo al timone di STEP (“Stasera tutto è possibile”): “Io parto sempre con delle aspettative bassissime, nessuno si aspetta che io faccia le cose bene. Mi basta il minimo sforzo per sorprendere“.

Invece stavolta ha fatto il massimo, riconquistando la donna che ama sapendo imporsi anche sul lavoro, per il futuro è raggiante: “Siamo cresciuti e non perdiamo più tempo a discutere, non abbiamo più voglia di litigare, quello che dovevamo sbagliare l’abbiamo sbagliato. Ma la famiglia è importante e ora vogliamo stare insieme fino alla fine dei nostri giorni”, ha concluso lo showman.

