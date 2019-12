I 10 Sogni più ricorrenti degli Italiani | Come interpretarli

I 10 Sogni più ricorrenti che gli italiani fanno di notte | Dal sognare i serpenti, al sognare di volare, scopri la Simbologia che si nasconde dietro i sogni che fai e come interpretarli

Il mondo dei sogni ha sempre affascinato l’uomo. Le domande che vengono poste sul mondo onirico sono sempre rivestite da un velo di mistero e introspezione. Cosa vorrà dire cadere nel sonno? Oppure come interpretare il sangue in sogno? Insomma, i sogni più ricorrenti degli italiani sono raggruppati in 10 tra i più frequenti, scopriamo come interpretarli e quale “potere” hanno sul nostro vissuto. E’ vero che i sogni sono premonitori oppure è solo frutto del nostro inconscio? Insomma, uno spartiacque che divide il popolo da sempre, i più credenti e i meno credenti, coloro che si affidano alla psiche dell’uomo e, dall’altra parte, coloro che nei sogni “scorgono” un messaggio segreto. Quanto c’è di vero? Cerchiamo di analizzare i sogni e scopriamo cosa si “cela” dietro ad ognuno di essi.

Va detto che le classifiche variano a seconda dei momenti e possono riflettere ciò che avviene nel mondo e nella società. E’ il caso, ad esempio, dei sogni con i terroristi che aumentano visibilmente dopo un reale attentato o dei sogni con grandi onde, terremoti e cataclismi naturali che si presentano numerosi dopo una vera catastrofe. Tuttavia, al di là dei momenti e delle contingenze, l’inconscio collettivo dell’uomo occidentale contiene e rimanda alcuni simboli che si riflettono nei sogni più frequenti che andremo ad elencare.

Perché facciamo sogni ricorrenti?

Comprendere il significato dei sogni ricorrenti equivale a fare un viaggio nel proprio passato o nel proprio presente, immergersi nelle profondità dell’inconscio a contatto con i simboli che lo popolano e che sono sono il riflesso di parti psichiche che reclamano spazio ed attenzione.

I sogni ricorrenti fra le varie tipologie di sogni sono quelli che più incuriosiscono il sognatore e lo spingono a cercare una interpretazione. Per comprendere cosa si intende per sogni ricorrenti dobbiamo fare riferimento al termine ricorrere.

I sogni ricorrenti, infatti, sono sono sogni che “ricorrono”, ovvero ritornano con una cadenza più o meno regolare e pertanto vengono ricordati come “uguali” l’uno all’altro: “Ho fatto lo stesso sogno! Ho fatto ancora quel sogno” dice il sognatore.

Che siano sogni veramente uguali l’uno all’altro è una cosa impossibile da determinare, ci si deve affidare alla memoria onirica che per sua natura è labile, ma è così che vengono percepiti: sogni che presentano la stessa struttura, gli stessi personaggi, lo stessa tema o tutti questi elementi contemporaneamente e che provocano le stesse emozioni. I sogni ricorrenti presentano, in forma mascherata, un nodo conflittuale interno, un problema (che può avere radici molto profonde e lontane) che a livello di coscienza viene ignorato.

La ripetizione ha lo scopo di stimolare il ricordo, mettere in evidenza il tema del sogno e indurre un confronto con quello che, per l’inconscio individuale, è diventato un problema da affrontare e risolvere In genere il sognatore si trova a compiere un’azione sempre uguale o a sfuggire ad un pericolo che ha le stesse caratteristiche o proviene e dallo stesso luogo o personaggio. Spesso i sogni ricorrenti sono incubi che aggiungono, all’ansia e all’inquietudine di una buona quota di paura.

Ma le sensazioni di disagio, incertezza, paura saranno attenuate da un monitoraggio regolare di questi sogni che aiuterà a scoprire gli elementi e le sensazioni che ritornano con insistenza. La cosa importante e che i sogni ricorrenti mettono in luce è l’esistenza di un problema che viene ignorato a livello cosciente: nella realtà del sognatore c’è qualcosa di cui non comprende la portata e l’influenza.

Così i sogni ricorrenti segnalano che qualcosa nella vita del sognatore è causa di dolore e di imbarazzo, che qualcosa deve esser rivisto, analizzato, rielaborato, che si sta andando in una direzione sbagliata, puntano l’indice su un aspetto urgente, su di un bisogno, qualcosa di indispensabile per il benessere e la crescita, qualcosa che deve essere cambiato o integrato. Curiosità e paura sono i sentimenti più frequenti fra coloro che fanno sogni ricorrenti: curiosità verso questo duplicarsi delle immagini che porta a chiedere:“Cosa mi vogliono dire questi sogni?”

I 10 Sogni più ricorrenti degli Italiani | Come interpretarli

Annotare i propri sogni ricorrenti con la data e l’ora, è il primo passo per prendere coscienza di quando sognato, avere un referente a cui raccontare i propri sogni, sarà il passo successivo, un modo per condividere e farsi sostenere in questo processo di rivelazione. Ma cosa sognano gli italiani oggi? I sogni ricorrenti sono:

1. Sognare Serpenti

La presenza del simbolo del serpente nei sogni è invasiva. Gli studi e le riflessioni su questo simbolo antichissimo fanno risalire l’origine di questa inflazione ad un’energia antitetica rispetto a quella dell’essere umano, una polarità presente nella psiche umana come retaggio di una diversità di genere da non sottovalutarsi mai: sangue caldo e sangue freddo che si confrontano. Così i serpenti contendono il primato all’acqua nella psiche individuale e collettiva dell’uomo e continuano a parlare un linguaggio di diffidenza e repulsione, ma anche di fascino, rinnovamento e rinascita.

2. Sognare Acqua

Dall’acqua del mare a quella dei fiume o dei laghi in cui il sognatore si trova immerso, alle grandi onde che minacciano di travolgerlo. Dall’acqua delle lacrime a quella della pioggia è facile vedere in questa presenza il simbolo di un primato nell’inconscio. L’elemento acqua ha una valenza archetipica che si lega al mondo dell’inconscio e delle emozioni e che ritorna nei sogni in ogni tempo e cultura. Nell’acqua si sono verificate le prime scissioni cellulari che hanno dato origine alla vita, l’essere umano è composto di acqua, il feto è immerso nell’elemento acqueo del liquido amniotico, è normale che anche l’inconscio “nuoti” nell’acqua e la presenti in mille modi diversi coinvolgenti e fonte di meraviglia o di paura per il sognatore.

Sognare acqua limpida, pura, chiara, trasparente, significa che riserviamo troppo spazio al nostro intelletto che ha bisogno, ogni tanto, di sporcarsi con qualcosa che sfugge alla moralità, forse troppo antica, a cui ci sottomettiamo tutti i giorni. I nostri istinti hanno bisogno di vedere un po’ di luce.

significa che riserviamo troppo spazio al nostro intelletto che ha bisogno, ogni tanto, di sporcarsi con qualcosa che sfugge alla moralità, forse troppo antica, a cui ci sottomettiamo tutti i giorni. I nostri istinti hanno bisogno di vedere un po’ di luce. Sognare acqua piovana in generale significa purificazione.

in generale significa purificazione. Sognare di specchiarsi nell’acqua significa che stiamo prendendo coscienza di noi stessi e della nostra personalità.

significa che stiamo prendendo coscienza di noi stessi e della nostra personalità. Sognare acqua nera, sporca: Significa che siamo entrati in contatto con il nostro inconscio più oscuro in cui è presente tutta la nostra brutalità, i difetti che fanno parte della nostra personalità e gli errori commessi. Questo per capire che non possiamo scappare dalla parte più tenebrosa di noi stessi, ma bisogna accettarla come parte del nostro io. Noi siamo “nero” ma anche “bianco”; lo Yin e Yang del nostro essere.

3. Sognare di Volare

Immaginare di librarsi in aria, di volare come gli uccelli, di spostarsi velocemente, di vedere le cose dall’alto è forse uno dei desideri più profondi, innati e sentiti nell’uomo. Desiderio che si riflette nei tanti racconti e film con personaggi e supereroi che volano, negli studi e nelle ricerche fatte fin dall’antichità per rendere possibile il volo e nelle moderne possibilità offerte da aerei, mongolfiere, elicotteri.

Ma sopratutto si riflette nei sogni, dove volare è un simbolo assai comune che compare senza distinzioni di sesso e di età, ricercato ed indotto anche attraverso i sogni lucidi e che, nel suo movimento aereo allontana l’uomo dalla pesantezza della materia e dalle responsabilità. Un noto psicologo, Alfred Adler, vede la simbologia di questo sogno come la causa di una sensazione di oppressione e del desiderio di dominare gli altri. Ma se sentite la sensazione di piacere e leggerezza il sogno di volare assume un significato sessuale e dunque ha un interpretazione che allude al desiderio erotico.

Le persone adulte volano nei sogni in quanto nella vita si sentono oppressi dalle responsabilità ma può accadere che si sogni di volare anche se sia ha l’urgenza, la fretta di realizzare qualcosa. Altre volte, sognare di volare è interpretato come causa al senso di inferiorità che si prova, infatti spesso accade anche che non si riesce come si dice spesso a “volare alto” nella realtà. Non vedendo così realizzati i propri desideri si tenta di volare nei sogni.

Sognare di volare e provare la sensazione di precipitare a terra è un sogno di quelle persone spesso inquiete e angosciate di perdere la propria posizione di prestigio.

a terra è un sogno di quelle persone spesso inquiete e angosciate di perdere la propria posizione di prestigio. Sognare di non riuscire a volare significa che ci sono legami troppo stretti, siano essi affettivi o non, che condizionano la vostra libertà.

significa che ci sono legami troppo stretti, siano essi affettivi o non, che condizionano la vostra libertà. Sognare di volare via, significa volare lontano dai problemi e da una vita che non vi soddisfa.

4. Sognare i Denti

Nei sogni i denti sono il simbolo della forza vitale, hanno un significato di potenza e sono interpretati come rappresentanti di una perfetta condizione fisica. Un bel sorriso con denti belli e sani è di sicuro qualcosa che ci rende orgogliosi e fiduciosi verso noi stessi. Peccato però che la maggior parte dei sogni in cui i denti appaiono sono tutt’altro che di bell’aspetto.

I denti sono al primo posto fra i simboli legati al corpo e nei sogni riflettono salute, giovinezza, fascino, in altre parole: sicurezza. Ma raramente appaiono sani e regolari, più spesso cadono, traballano, marciscono ed hanno il triste compito di simboleggiare, con il loro aspetto, paure e insicurezze legate al passare del tempo, alla perdita della salute, dell’amore, di un familiare, del denaro. Così i denti nei sogni cadono e vengono sputati, anneriscono, diventano deboli, non garantiscono più l’aspetto sano e bello che può confermarci e difenderci in mezzo agli altri. Oppure crescono storti, diversi, strani e segnalano le situazioni che vanno “storte“, le presenze inquietanti e non regolari.

In passato il significato di sognare di perdere i denti era interpretato come l’annuncio della morte di qualcuno. Ma è chiaro che tale interpretazione fa parte della simbologia tradizionale e di una cultura che non ci appartiene più.

Sognare di perdere un dente: vuol dire dar spazio alle novità in arrivo ,ma vuol anche simboleggiare un indebolimento di carattere; significa anche “problemi di comunicazione” dove non vi sentite liberi di esprimere le vostre idee, ricordiamo che i denti nei sogni rappresentano ciò che gli altri vedono e può infatti significare che siete imbarazzati e vulnerabili e che avete paura di essere additati e derisi. Sognare di perdere i denti da latte invece vi riporta a ricordi d’infanzia.

vuol dire dar spazio alle novità in arrivo ,ma vuol anche simboleggiare un indebolimento di carattere; significa anche “problemi di comunicazione” dove non vi sentite liberi di esprimere le vostre idee, ricordiamo che i denti nei sogni rappresentano ciò che gli altri vedono e può infatti significare che siete imbarazzati e vulnerabili e che avete paura di essere additati e derisi. Sognare di perdere i denti da latte invece vi riporta a ricordi d’infanzia. Sognare denti che cadono simboleggia un immagine di castrazione, perdita di potere, paura di perdere la capacità di sedurre e così via in alternativa può simboleggiare un indebolimento.

simboleggia un immagine di castrazione, perdita di potere, paura di perdere la capacità di sedurre e così via in alternativa può simboleggiare un indebolimento. Sognare di perdere i denti in gravidanza: secondo Freud questo sogno è molto comune in gravidanza perché la donna lo collega al bambino che una volta nato verrà separato dalla madre, inoltre se la perdita dei denti nel sogno risulta dolorosa, inconsciamente la donna ha paura dei dolori del parto.

secondo Freud questo sogno è molto comune in gravidanza perché la donna lo collega al bambino che una volta nato verrà separato dalla madre, inoltre se la perdita dei denti nel sogno risulta dolorosa, inconsciamente la donna ha paura dei dolori del parto. Sognare un’altra persona senza denti: non è un segno molto positivo in quanto siamo preoccupati per la salute di questa persona.

non è un segno molto positivo in quanto siamo preoccupati per la salute di questa persona. Sognare di mordere con i denti simboleggia l’aggressività, un atto deciso e sicuro che esprime tenacia nell’affrontare la vita. Riaffiorare di emozioni infantili e ricordi vissuti nel momento in cui hai perso i denti da latte, da bambino.

5. Sognare la Casa

Presente nei sogni con mille forme e sfumature, con visioni d’insieme o particolari, dall’esterno o dall’interno, fra stanze, mobili ed accessori, ingressi, cantine, finestre il simbolo della casa ha un posto di rilievo nell’inconscio, dove rappresenta la struttura della personalità del sognatore segnalandone i cambiamenti nel tempo. Si capisce così la sua importanza, una sorta di “cartina al tornasole” della situazione che il sognatore sta vivendo e della sua crescita. Sognare una casa ha quindi un riscontro positivo ed è indice della propria personalità interiore. Ovviamente, anche in questo caso il sogno va contestualizzato per capire a fondo cosa vuole mostrare e su cosa vuole metterci in guardia.

In generale, sognare una casa indica tre aspetti fondamentali: la psiche, il corpo e lo stile di vita. Infatti, la casa riflette sentimenti ed emozioni, ma anche cambiamenti fisici e ciò che realmente è importante per se stessi.

La facciata è quello che viene mostrato agli altri mentre l’interno è quello che rappresenta la propria identità personale. Così, ogni stanza ha un suo preciso significato: la sala o la cucina sono luoghi in cui si gestisce la convivialità quindi la vita sociale all’interno della propria cerchia intima, la camera da letto è il luogo dove si gestisce la sessualità, il bagno la purificazione, la cantina i ricordi e la soffitta il sapere razionale.

La casa rappresenta anche il rapporto famigliare ed affettivo e tutti i vari legami che si hanno all’interno di questo spazio fisico e psicologico.

Sognare una casa che brucia: Uno dei peggiori incubi che si possono fare sulla casa è quello di vederla andare a fuoco. In questo caso il sogno avvisa che si è legati fortemente a quello che si possiede e si ha una terribile paura di perderlo. È probabile che questo accada quando si vive un periodo di profonda crisi economica.

Uno dei peggiori incubi che si possono fare sulla casa è quello di vederla andare a fuoco. In questo caso il sogno avvisa che si è legati fortemente a quello che si possiede e si ha una terribile paura di perderlo. È probabile che questo accada quando si vive un periodo di profonda crisi economica. Sognare una casa grande, piccola, nuova o vecchia: Quando si sogna una casa ampia , spaziosa e nuova allora è indice di un bisogno di novità di rinnovamento sia emotivo che fisico. Al contrario sognare una casa vecchia e piccola indica che si è arrivati ad un punto in cui le proprie potenzialità hanno bisogno di espandersi e mostrarsi al mondo e c’è qualcosa che tarpa le ali e non permette di spiccare il volo.

Quando si , spaziosa e nuova allora è indice di un bisogno di novità di rinnovamento sia emotivo che fisico. Al contrario indica che si è arrivati ad un punto in cui le proprie potenzialità hanno bisogno di espandersi e mostrarsi al mondo e c’è qualcosa che tarpa le ali e non permette di spiccare il volo. Sognare la casa dove si è cresciuti: Un altro sogno ricorrente è la casa in cui si è cresciuti da piccoli o la casa dei nonni . Questo indica che c’è qualcosa che manca nella vita presente, un desiderio inconscio di ritornare al passato. A volte rappresenta anche la fuga dalle proprie responsabilità.

Un altro sogno ricorrente è la casa in cui si è cresciuti da piccoli o la . Questo indica che c’è qualcosa che manca nella vita presente, un desiderio inconscio di ritornare al passato. A volte rappresenta anche la fuga dalle proprie responsabilità. Sognare una casa sconosciuta: Se la casa che si sogna non è un luogo conosciuto può indicare che si è alla ricerca della propria personalità.

Se la casa che si sogna non è un luogo conosciuto può indicare che si è alla ricerca della propria personalità. Sognare una casa buia: questo sogno ha un senso negativo, indica infatti che si sta attraversando un periodo difficile nel quale ci si sente “spenti”, incapaci di fare luce su argomenti importanti o addirittura su se stessi.

questo sogno ha un senso negativo, indica infatti che si sta attraversando un periodo difficile nel quale ci si sente “spenti”, incapaci di fare luce su argomenti importanti o addirittura su se stessi. Sognare una casa infestata dai fantasmi o stregata è sinonimo di paura verso se stessi. Viene infatti rappresentata la parte oscura della psiche, atteggiamenti, impulsi o pensieri che vengono repressi.

6. Sognare di Scappare

Fra i sogni più angoscianti degli italiani scappare è l’azione di certo più comune, si fugge da un pericolo, da un uomo nero, da un assassino, dai ladri, si fugge da una minaccia di morte e dai pericoli. E tutto questo scappare e correre via è metafora del tentativo di sottrarsi a responsabilità, relazioni, impegni, ansie e problemi che affiggono il sognatore. Si scappa dalla realtà che ci opprime, ma si corre anche incontro alla vita. Quando siamo davanti un sogno del genere la prima cosa da fare è sicuramente chiedersi il motivo della fuga, che solitamente riflette il nostro stato di insoddisfazione in qualche aspetto della nostra vita.

Sognare di scappare da qualcuno potrebbe avere sia una valenza positiva che negativa, basta chiedersi se vogliamo essere presi oppure no. Spesso le donne sognano di fuggire da qualcuno che le spaventa, questo spinge a chiedervi se avete problemi con il sesso maschile e il mondo della sessualità. Per interpretare il sognare di fuggire da qualcuno, in linea generale bisogna chiedersi: Quella persona che mi rincorre cosa o chi rappresenta.

Sognare di essere rapiti e scappare: nel mondo dei sogni riflette la nostra voglia di liberarsi da una situazione o da una persona che vi da un senso di oppressione, dunque, scappare vi riporta alla vostra libertà.

nel mondo dei sogni riflette la nostra voglia di liberarsi da una situazione o da una persona che vi da un senso di oppressione, dunque, scappare vi riporta alla vostra libertà. Sognare di scappare da qualcuno che vuole uccidermi , riflette il vostro stato d’animo nei confronti di qualcosa o qualcuno che sta reprimendo la vostra personalità e la vostra libertà, tanto che avete paura di annullarvi completamente, riflettete sulle persone con cui non vi sentite voi stesse o a qualche situazione che state vivendo in cui non sentite di poter esprimervi come volete.

, riflette il vostro stato d’animo nei confronti di qualcosa o qualcuno che sta reprimendo la vostra personalità e la vostra libertà, tanto che avete paura di annullarvi completamente, riflettete sulle persone con cui non vi sentite voi stesse o a qualche situazione che state vivendo in cui non sentite di poter esprimervi come volete. Sognare di scappare dal matrimonio , riflette sicuramente i problemi quotidiani della vita matrimoniale da cui a volte si vorrebbe scappare, in altri casi invece è proprio la paura, l’incertezza di intraprendere questo tipo di percorso.

, riflette sicuramente i problemi quotidiani della vita matrimoniale da cui a volte si vorrebbe scappare, in altri casi invece è proprio la paura, l’incertezza di intraprendere questo tipo di percorso. Sognare di fuggire e nascondersi, rappresenta indubbiamente il fatto che volete nascondere qualcosa di voi o qualcosa che solitamente fate agli occhi di qualcuno o magari avete paura di apparire per quello che siete. In altri casi questo tipo di sogno può semplicemente riflettere la vostra stanchezza fisica e psichica e dunque il vostro desiderio di nascondervi e stare per un po’ lontano da tutto.

7. Sognare di essere incinta

E’ un sogno, questo, che allude ad un cambiamento, a qualcosa di nuovo, pertanto è facile che anche gli uomini sognino di essere in gravidanza e che ogni fascia di età contempli questa immagine onirica. La sua frequenza fa pensare all’importanza che l’inconscio individuale attribuisce alla creatività ed alle novità che, portate nella realtà del sognatore, lo inducono al cambiamento. Qualunque sia il messaggio onirico rimandato dalla nostra psiche, sognare di essere incinta, è comunque indicativo di un’evoluzione positiva della vita di chi sogna, spirituale e/o professionale. È evocativa di un momento positivo del sognatore, che deriva dalla sua evoluzione psichica e ne preannuncia la maturità da cui deriverà una nuova fase della sua esistenza.

Esserlo personalmente: questa visione onirica indica che un sogno o un progetto che state custodendo da tempo può finalmente essere realizzato, può diventare realtà. In questo caso anche un uomo potrebbe sognare di essere gravido nei sogni.

questa visione onirica indica che un sogno o un progetto che state custodendo da tempo può finalmente essere realizzato, può diventare realtà. In questo caso anche un uomo potrebbe sognare di essere gravido nei sogni. Esserne felici : questo sogno indica come vi sentiate pronti per il cambiamento che state cercando e desiderando da tempo. Ad ogni modo le novità, le sfide non vi spaventano anzi vi fanno sentire vivi e vitali, non aspettate altro.

: questo sogno indica come vi sentiate pronti per il cambiamento che state cercando e desiderando da tempo. Ad ogni modo le novità, le sfide non vi spaventano anzi vi fanno sentire vivi e vitali, non aspettate altro. Averne paura: in questo caso invece non siete pronti per il cambiamento verso cui la vita vi sta portando. L’impegno che vi si para davanti è forse troppo gravoso per voi in questo momento e tendete quindi a ritirarvi, a fuggire.

in questo caso invece non siete pronti per il cambiamento verso cui la vita vi sta portando. L’impegno che vi si para davanti è forse troppo gravoso per voi in questo momento e tendete quindi a ritirarvi, a fuggire. Sognare altre donne: può essere interpretato come la conferma di qualche azione compiuta, oppure un segnale di incoraggiamento a continuare nel cambiamento di vita intrapreso. L’importante è procedere con fermezza nelle proprie convinzioni.

8. Sognare di fare pipì o defecare

Spesso collegato agli escrementi, è legato allo stimolo fisico dell’urinare che si traduce in immagine nei sogni allo scopo di non svegliare il sognatore. Comporta spesso ricerche affannose di un gabinetto, di toilette pubbliche o private, spesso sporche e disgustose e la mancanza di privacy. E’ un simbolo legato all’abbandono di sentimenti ed emozioni (e situazioni) inutili e dannose e testimonia l’importanza del “lasciare andare“. Con la visione degli escrementi rinforza il suo significato legato alle situazioni emotive stagnanti in cui il sognatore si dibatte.

Le tossine psichiche che devono essere eliminate con la pipì nei sogni sono conflitti e complessi, inibizioni, paure, sensi di inferiorità, pensieri che avvelenano la vita e che, con l’azione di fare pipì nei sogni, vengono simbolicamente abbandonate.