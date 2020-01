Enzo Capo e Pamela Barretta, coppia nata nel trono over di Uomini e Donne, compiono un grande passo dopo pochi mesi d’amore.

Sono passati più di quattro mesi dal primo appuntamento dopo l’incontro nello studio del trono over di Uomini e Donne ed oggi, Enzo Capo e Pamela Barretta sono sempre più innamorati al punto da aver già fatto un passo importantissimo per il loro futuro insieme.

Enzo Capo e Pamela Barretta: presentazioni in famiglia per la coppia del trono over di Uomini e Donne

Enzo Capo e Pamela Barretta formano una delle coppie più belle tra quelle nate nel parterre del trono over di Uomini e Donne. Inizialmente, in pochi avrebbero scommesso sul loro amore che, invece, cresce sempre di più. Enzo, infatti, come ha spiegato a Maria De Filippi tornando come ospite nello studio del trono over, vorrebbe già un figlio da Pamela che, tuttavia, per il momento preferisce godersi il fidanzamento e procedere a piccoli passi.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Tuttavia, la Barretta che ha trascorso con Enzo l’ultima notte del 2019, sicura dei propri sentimenti e di quelli che prova Enzo nei suoi confronti ha deciso di fare un passo importante. Approfittando delle vacanze natalizie, infatti, Pamela ha organizzato un incontro tra i suoi uomini ovvero tra il figlio ed Enzo Capo.

La dama ha documentato il tutto pubblicando le foto dell’incontro su Instagram. Negli scatti condivisi sui social, Pamela sorride tra i suoi uomini e scrive: “Prima foto del 2020❤️ credo che nel 2019 non lo avrei mai immaginato.. I miei amori”.

Tra i due, dunque, procede tutto a gonfie vele al punto che Pamela aveva dedicato delle splendide parole d’amore ad Enzo. Il 2020, dunque, sarà l’anno giusto per allargare la famiglia?