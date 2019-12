Trono Over | Pamela Barretta e il suo 2019 | Enzo Capo...

L’ex dama del trono over di Uomini e Donne, Pamela Barretta, traccia un bilancio del suo 2019: Enzo Capo commenta e punzecchia la fidanzata.

Pamela Barretta traccia un bilancio del suo 2019 su Instagram ma un articolo utilizzato dall’ex dama del trono over di Uomini e Donne attira l’attenzione del fidanzato Enzo Capo che non perde occasione per punzecchiarla dando vita ad un divertente scambio di battute, tipico delle persone innamorate.

Pamela Barretta traccia il bilancio del suo 2019: Enzo Capo commenta e punzecchia la fidanzata

Gli ultimi mesi del 2019 hanno portato l’amore ad Enzo Capo e Pamela Barretta che, tornati nello studio del trono over di Uomini e Donne, hanno confermato di essere innamorati. Pamela, a poche ore dall’ultima notte dell’anno, ha così tracciato un bilancio del suo 2019 attirando l’attenzione del fidanzato.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

“Anche quest’anno è (quasi) finito… è iniziato male, ma alla fine fortunatamente tutto è cambiato 😅 mi ha regalato un Amore @enzocapoluxury e tante altre soddisfazioni… tra cui la mia nuova attività 😃 ( vi svelerò tutto molto presto). L’inaugurazione è progettata per l’inizio del nuovo anno!😁😄😃 voi avete progetti?? Vi auguro di realizzarli tutti“, ha scritto l’ex dama.



“Ti ha regalato l’amore o un amore?“, chiede Enzo alla sua Pamela. “E’ un modo di dire… si sa che sei l’amore!“, è stata la risposta di una fan della coppia mentre la Barretta ha aggiunto – “è permaloso”. Sei in attesa di altri amori?”, ha chiesto ancora l’ex cavaliere portando avanti il simpatico siparietto. Pamela, stavolta, ha risposto con una serie di facce divertenti accompagnate da un cuore rosso.

Tra Enzo e Pamela che hanno trascorso la prima vacanza d’amore a Dubai, dunque, procede tutto a gonfie vele.