La verità sulle bevande Detox | Quello che dobbiamo sapere sui succhi

Ormai sono in voga da un po’, ma siamo sicure di sapere proprio tutto su queste vivande miracolose? La verità sulle bevande Detox è sicuramente un argomento da approfondire.

Tra le nuove buone pratiche da mettere in atto con il nuovo anno magari, alcune di voi, hanno incluso nella lista le bevande Detox di cui tanto si parla. Un po’ per qualche senso di colpa accumulato durante le feste e un po’ per curiosità. Scopriamo tutta la verità sulle bevande Detox e tutto quello che c’è da sapere sui succhi in commercio.

Tutto quello che non sapevi sui preparati Detox

Siamo solite preoccuparci delle calorie che ingeriamo ogni giorno ignorando quelle presenti nei liquidi. Ricorriamo sempre più a rimedi facili e apparentemente efficaci per contrastare l’aumento di peso e i vari difetti sul nostro corpo. Ma, raramente ci informiamo in maniera meticolosa sulla reale riuscita di prodotti sponsorizzati, sulla validità di procedure atte a prevenire ad esempio gli inestetismi della cellulite o sulla veridicità di diete rapide e fai da te prive di ausilio medico.

Esiste un altro pungolo sul quale fare attenzione: il mondo Detox. La dottoressa Tori Martinet ci mette in guardia e ci informa sui succhi detox. Aver speso parecchi soldi pare sia stato davvero inutile. È reale il fatto che assumere queste bevande non produca nessun effetto rilevante.

Abbandonare il detox e assumere il naturale

La sfera del benessere continua a proporre prodotti detox ad oltranza vantandone i benefici. I composti spacciati per disintossicanti pare non siano utile per un semplice motivo: il nostro organismo è in grado di attuare molteplici meccanismi benefici in perfetta autonomia purché si conduca uno stile di vita sano.

Prendersi cura del proprio fegato e purificarsi è essenziale e può verificarsi in modo del tutto naturale bevendo acqua fino a che le urine non appaiano di colore chiarissimo. L’acqua è un elemento che riesce a trasportare via le sostanze di rifiuto dell’organismo mediante urine, feci e sudore. Da non sottovalutare è l’enorme quantità di zucchero presente nelle bevande detox, non dimentichiamoci che, nel momento in cui lo zucchero figura come primo ingrediente sull’etichetta del prodotto, il prodotto stesso sarebbe da evitare a priori.

La verità sulle bevande Detox | Il tè Detox

Esiste però una bevanda che riesce a portare non pochi giovamenti sul nostro organismo ed il tè. Questa famosa bevanda può

aiutare a ridurre il rischio di ictus

prevenire le malattie cardiache

abbassare la pressione sanguigna

aumentare l’umore e le funzionalità mentali

tenere alta l’energia e basso il peso corporeo

Attenzione però, il tè riesce sicuramente a contribuire al processo quotidiano di disintossicazione ma non ovviamente alla completa purificazione delle cellule umane.

I tè detox più conosciuti sono il tè nero e il tè verde, sono ricchi di antiossidanti e lavorano per ridurre lo stress ossidativo dei radicali liberi. Anche lo zenzero aiuta ad alleviare lo stress ossidativo del fegato.