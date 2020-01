Georgina Rodriguez a Sanremo 2020 ci sarà o no? La sua partecipazione in bilico per una questione di soldi. La RAI accetterà di pagare la modella il doppio di quanto paga la Clerici?

La data della prima serata di Sanremo si avvicina ma, nel frattempo, si moltiplicano i “no grazie” ricevuti da Amadeus per quella che avrebbe dovuto essere un’edizione di festa in occasione del settantesimo anno della kermesse.

L’ultimo, clamoroso rifiuto, sarebbe quello ricevuto da Georgina Rodriguez. La modella avrebbe chiesto un cachet da capogiro e la Rai non sarebbe riuscita a raggiungere un accordo con i suoi agenti.

Secondo le indiscrezioni che stanno trapelando in queste ore, la compagna di Cristiano Ronaldo avrebbe chiesto la bella somma di 100.000 Euro per salire sul palco di Sanremo 2020 e, per una somma minore, probabilmente non sarebbe disposta nemmeno a sedere in platea.

Perché Georgina Rodriguez può chiedere un cachet così alto?

Nel Sanremo delle polemiche, il nome di Georgina Rodriguez come possibile ospite speciale del Festival, era stato fatto da Amadeus e dal suo staff principalmente per un motivo: avere Cristiano Ronaldo in platea.

Il solo fatto che CR7 fosse seduto nelle prima file dell’Ariston ad applaudire alla sua bella avrebbe assicurato un’impennata degli ascolti che avrebbe fatto estremamente comodo ad Amadeus e agli autori dello show.

Proprio per assicurarsi la presenza del calciatore senza pagare una fortuna (almeno il piano era questo), Amadeus e i suoi collaboratori avevano invitato Georgina a salire sul palco assieme alle altre donne che, come aveva specificato Amadeus nell’ormai famigerata conferenza stampa, erano state scelte per la loro capacità di stare “un passo indietro” rispetto al loro famosissimo compagno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio) in data: 1 Gen 2020 alle ore 9:26 PST

Il problema è sorto quando Georgina, consapevole del valore mediatico della sua presenza, ha chiesto un cachet altissimo, completamente sproporzionato rispetto a quello delle altre donne che prenderanno parte al Festival.

L’amatissima Antonella Clerici, che ha avuto l’onere e l’onore di condurre il Festival di Sanremo, sarà pagata “solo” 50.000 Euro, mentre le altre ospiti speciali riceveranno un cachet di 25.000 Euro per la loro partecipazione.

Molto di recente, inoltre, una star internazionale del calibro di Monica Bellucci, ha fatto sapere che purtroppo, per “cause di forza maggiore”, non le sarà possibile accogliere l’invito di Amadeus che perde, in questo modo, un’altra delle super ospiti sulle quali aveva messo gli occhi.

Nelle scorse settimane era arrivato il “no, grazie” di Vanessa Incontrada: la bella Vanessa, che avrebbe avuto di certo molto da dire sul tema della violenza sulle donne e del cyberbullismo, nel periodo del Festival sarà impegnata in una tournée teatrale che la terrà lontanissima da Sanremo.

