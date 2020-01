4 prodotti naturali per lenire le labbra screpolate

Scopri i nostri quattro rimedi della nonna per le labbra secche o screpolate.

Meno irritanti dei lipstick e dei balsami per le labbra disponibili sul mercato, gli ingredienti di origine naturale sono altrettanto efficaci nel mantenere la bocca ben idratata in inverno.

Scopri 4 prodotti naturali efficaci per il trattamento delle labbra screpolate.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Labbra screpolate, 4 rimedi naturali efficaci

La pelle delle labbra in inverno è più sensibile perchè esposta a freddo e vento, fattori che ne favoriscono l’essiccazione. Questa sensazione di secchezza ci spinge a inumidire le labbra con la lingua, ma questo riflesso aumenta screpolature, senso di oppressione, formicolio. Le screpolature possono favorire la proliferazione di alcuni batteri come l’herpes.

Può succede che alòcune persone non tollerano le sostanze chimiche contenute nei balsami per labbra comuni sul mercato, tra cui la paraffina, un prodotto petrolchimico presente in molti di questi prodotti. Per lenire le labbra screpolate aturalmente aiuta bere acqua durante il giorno per mantenere alta l’idratazione e usare prodotti di origine naturale che proteggono le nostre labbra senza danneggiarle. Ecco i migliori rimedi naturali per labbra screpolate:

Cera d’api e olio di mandorle per idratare le labbra

Mescolare la cera d’api e l’olio di mandorle biologici in uguali quantità in una casseruola a fuoco basso. Una volta fluidificati, versali in un barattolo ermetico e tenerli sul comodino per applicare una piccola quantità mattina e sera sulle labbra.

L’olio di mandorle idrata la pelle e la cera, che può essere sostituita dal burro di karité, formerà un film protettivo che impedirà all’umidità di fuoriuscire troppo rapidamente.

Nota: se si è allergici al polline o si ha una tendenza atopica, si consiglia di non utilizzare prodotti dell’alveare che potrebbero contenere allergeni.

Miele e olio vegetale per riparare le labbra screpolate

Se le tue labbra sono in pessime condizioni e hanno bisogno di una spinta per ripararsi, opta per un doppio trattamento a base di miele e olio.

Applica uno strato sottile di miele sulle labbra, lascialo agire per un quarto d’ora cercando di resistere alla tentazione di leccarlo, quindi risciacqua con acqua tiepida.

Procedi alla fase di idratazione con uno strato di olio vegetale (ricino o oliva) e lascialo agire per un quarto d’ora prima di risciacquare. Effetto labbra in velluto garantito!

Olio di cocco

Sfrutta le proprietà curative, emollienti, idratanti e riparatrici dell’olio di cocco mantenendo un vasetto sulla scrivania o vicino al lavandino. Durante il giorno, ogni volta che ti lavi le mani, applica un pò d’olio sulla bocca. Olio di cocco, le sue virtù cosmetiche e tutti i benefici per la bellezza.

Gel di aloe vera

Il gel di aloe vera non è solo un buon rimedio per ustioni e problemi intestinali. Questa pianta succulenta è in grado di assorbire l’umidità dall’aria circostante. Applicato sulle labbra, il gel di aloe vera consente di inumidirle e ripararle facilmente in caso di screpolature.

Leggi anche: Test personalità | La forma delle tue labbra rivela chi sei veramente