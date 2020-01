Festival di Sanremo 2020 | Amadeus presenta le 11 co-conduttrici

Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2020, durante la conferenza stampa ha rivelato il nome delle undici donne che lo affiancheranno al Festival

Si avvicina il Festival di Sanremo 2020 e dopo aver ufficializzato i cantanti, Amadeus ha deciso di confermare anche il nome delle donne le lo accompagneranno durante questo percorso. A dare la notizia è stato lo stesso conduttore durante la conferenza stampa di presentazione del Festival.

Le donne che affiancheranno Amadeus saranno ben undici: Monica Bellucci, Antonella Clerici, Mara Venier, Sabrina Salerno, Diletta Leotta, Emma D’Aquino, Laura Chimenti, Francesca Sofia Novello, Georgina Rodriguez, Rula Jebreal e Alketa Vejsiu.

Non si tratterà solamente di vallette ma di vere e proprie co-conduttrici, nomi più e meno conosciuti che aiuteranno Amadeus nella lunga maratona musicale. Tante donne molto diverse tra di loro che come ha detto il conduttore vanno la possibilità di raccontare diverse storie. Torna in questo modo al Festival Antonella Clerici, una delle storiche conduttrice del Festival (dieci anni fa).