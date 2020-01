Sanremo 2020 | Il Festival si tinge di rosa, tutte le donne ospiti della kermesse canora

Sanremo si avvicina, l’edizione numero settanta del Festival comincia a prendere forma. Resi noti anche i primi nomi delle ospiti femminili: dalla Clerici alla Venier, passando per Rula Jebreal e Diletta Leotta.

Amadeus è stato di parola: aveva detto che le donne ospiti a Sanremo le avrebbe rese note a metà gennaio e così è stato. Qualche nome, infatti, sta iniziando a trapelare. La volontà del conduttore de “I soliti ignoti” è quella di fare un Festival omogeneo che includa tutto: dalla cronaca, al gossip, passando per la politica (se rimane tempo). La vera protagonista della kermesse, però, dovrà essere la canzone. Tuttavia, senza un po’ di pepe, di qualcosa di cui sparlare, per alimentare i contenuti e le curiosità di quattro lunghissime serate, non sarebbe Sanremo.

Allora spazio alla giornalista Rula Jebreal, attivista e molto impegnata sul tema della violenza sulle donne, per parlare di cronaca e attualità. Poi si passerà a volti storici di Mamma Rai, come quelli di Antonella Clerici (che arriva dalla tutt’altro che fortunata esperienza de Lo Zecchino D’oro) e Mara Venier sempre più lanciata sul tubo catodico ma anche in radio con il debutto del suo nuovo programma “Chiamate Mara 3131”. L’intenzione è quella di districarsi fra il serio ed il faceto, per questo ci sarà spazio anche per Diletta Leotta e Georgina Rodriguez: due rappresentanti dello sport italiano ed internazionale. La prima, ormai, punta di diamante dello star system nostrano con la sua presenza fissa sui campi della Serie A grazie a Dazn. L’altra, la seconda, i campi di calcio li vede di riflesso essendo la compagna del campione bianconero Cristiano Ronaldo.

Sanremo 2020, confermata la Jebreal, Georgina Rodriguez porta Cristiano Ronaldo?

La presenza assicurata della Rodriguez, infatti, ha già alimentato alcuni rumors sulla possibile presenza del compagno lusitano all’Ariston: chissà che il suo codino non possa incantare anche la città dei fiori. Ci sarà anche Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, abituata a ben altre passerelle con la speranza di pescare fra il pubblico di Sanremo il numero Quarantasei per antonomasia.

Leggi anche –> Sanremo 2020 | Cantanti in gara e titoli delle canzoni

Come se non bastasse, è prevista anche la presenza dei consueti volti del Tg1 Emma D’Aquino e Laura Chimenti. Atteso, a tal proposito, anche Vincenzo Mollica che quest’anno – per la prima volta dopo anni – non sarà in collegamento dal tipico balconcino sanremese che affaccia sul Festival poiché in pensione. Tornando alle donne, invece, anche Sabrina Salerno farà una sua incursione ricordando la celebre canzone “Siamo donne” presentata nel corso della kermesse canora ben 29 anni fa.

Leggi anche –> Sanremo 2020 | I prezzi dei biglietti delle serate dell’Ariston

Si allontana, invece, la possibilità di vedere Meghan Markle all’Ariston: la sua presenza era stata paventata, le trattative sono in corso ma sulle tracce della Duchessa di Sussex c’è anche Oprah Winfrey e, per parlare della Crisi Reale, la giovane potrebbe scegliere l’icona del talkshow per avere maggior risalto. Per quanto la macchina sanremese sia comunque una buona vetrina, se parliamo di blasone la Winfrey ha le sue belle mostrine che non esita a sfoggiare.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google news, per restare sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI