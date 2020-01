Se volete un dolce molto leggero, ma saporito e genuino il plumcake integrale alle mele è quello che fa decisamente per voi.

Il plumcake integrale alle mele è perfetto per una colazione sana, per una merenda genuina, ma anche da portare a scuola per uno spuntino, così come sul posto di lavoro. Un dolce morbido, profumatissimo, perfetto nel periodo invernale.

Una ricetta semplice e anche molto salutare perché con la farina integrale sarà più digeribile per tutti. E potete anche arricchirlo con altra frutta secca, come noci oppure mandorle. O ancora con delle gocce di cioccolato per farlo diventare ancora più delizioso.

Plumcake integrale alle mele, la ricetta

Il plumcake alle mele è ottimo da mangiare subito ma anche nelle ore successive. E potete conservarlo per almeno per tre giorni a temperatura ambiente, coperto con una campana di vetro. Ma questo dolce può anche essere congelato dopo la cottura.

Ingredienti:

300 g farina integrale

250 g yogurt bianco

2 mele

2 uova

80 g zucchero di canna

60 g nocciole tostate in granella

50 g miele

120 ml di olio di semi

1 bustina di lievito per dolci

Preparazione:

Cominciate la ricetta del plumcake integrale alle mele montando per qualche minuto le uova intere con lo zucchero di canna e il miele. Quindi versate l’olio di semi a filo e poi lo yogurt, continuando sempre a montare.

Mescolate la farina con il lievito e le nocciole e aggiungeteli al composto. Poi continuate a montare fino ad ottenere un composto gonfio e spumoso. Solo a quel punto aggiungete le mele sbucciate e tagliate a dadini dando un’altra mescolata.

A quel punto foderate uno stampo da plumcake con della carta forno e versate il composto per due terzi livellandolo con un cucchiaio di legno o una spatola. Fate cuocere il plumcake integrale nel forno preriscaldato a 180° per almeno 40 minuti. Per verificare se sia cotto, fate la classica prova dello stecchino.

Quando è pronto, lasciate raffreddare completamente e cospargete con lo zucchero a velo. Quindi portatelo in tavola.