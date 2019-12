Sanremo 2020 sarà trasmesso su Raiuno dal 4 all’8 febbraio, ma quanto costanzo i biglietti per le cinque serate del Teatro Ariston? Ecco tutti i prezzi.

La 70esima edizione del Festival di Sanremo si avvicina e, oltre alla curiosità per i nomi dei cantanti in gara, degli ospiti e dei vi che affiancheranno Amadeus, padrone di casa della manifestazione, c’è anche molta attesa per scoprire i prezzi dei biglietti. Come ogni anno, la Rai, attraverso una nota ufficiale, ha diramato i prezzi sia dell’abbonamento per le cinque serate che quelli dei biglietti per ogni singola serata. Andiamo a scoprirli insieme.

Sanremo 2020, i prezzi dei biglietti, dall’abbonamento al biglietto singolo

La prevendita degli abbonamenti per assistere alla cinque serate del Festival di Sanremo 2020 in programma al Teatro Ariston dal 4 all’8 febbraio partirà mercoledì 8 gennaio. I prezzi sono gli stessi dello scorso anno.

La nota ufficiale della Rai fa sapere che “il prezzo degli abbonamenti, è per la galleria, di 672,00 €. L’abbonamento per la platea costerà invece 1.290,00 €. I biglietti singoli di platea per le prime 4 serate, eventualmente disponibili, avranno un costo di 180,00 euro, mentre quelli per l’ultima serata, se disponibili, avranno un costo di 660,00. I biglietti singoli della galleria per le prime 4 serate, qualora disponibili, costeranno 100,00 euro, mentre quelli per l’ultima serata, se disponibili, 320,00 €”.

Il biglietto per assistere al Festival di Sanremo 2020 a cui dovrebbero partecipare i cantanti svelati dal settimanale Chi saranno nominativi. All’ingresso del Teatro Ariston, ogni persona dovrà mostrare sia il biglietto che il documento d’identità. Tutte le informazioni potranno essere trovate all’indirizzo http://biglietteriafestival.com

Per la 70esima edizione del Festival di Sanremo, dunque, è tutto pronto. Ricordiamo che i nomi ufficiali dei Big ammessi alla gara saranno svelati da Amadesu durante l’appuntamento speciale con I soliti Ignoti del 6 gennaio in occasione dell’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia.