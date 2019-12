Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono lasciati? | Mistero sui social

Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono lasciati? Dopo la consegna dell’anello di fidanzamento, la coppia del trono over di Uomini e Donne è sparita.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono lasciati o stanno ancora insieme? Questo è quello che si chiedono i fans del trono over di Uomini e Donne che, da giorni, non hanno notizie della coppia che ha lasciato la trasmissione per dare una nuova possibilità all’amore nato sotto le telecamere. Tutto sembrava procedere per il meglio fino allo scorso 17 dicembre, giorno in cui Riccardo ha regalato l’anello di fidanzamento ad Ida. Da quel giorno, il silenzio dei due ha scatenato voci su una presunta rottura.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri, mistero sui social: il silenzio della coppia del trono over di Uomini e Donne preoccupa

Cosa sta accadendo tra Ida e Riccardo. I due che sembravano aver trovato un punto d’incontro dopo numerosi litigi e discussioni, sono nuovamente sul piede di guerra? A preoccupare i fans della coppia del trono over di Uomini e Donne è la lontananza e il silenzio. Come fa sapere il Vicolo delle News, l’ultima volta che i due si sono mostrati insieme è stato lo scorso 17 dicembre quando Riccardo, al termine di una cena, ha donato l’anello di fidanzamento ad Ida pubblicando i video sui social.

Riccardo, poi, è tornato su Instagram per rispondere agli haters, ma non c’è più stato alcun riferimento ad Ida. I due, infatti, hanno trascorso il Natale separati. il 25 dicembre, Ida si è mostrata in compagnia dell’amica Gemma Galgani mentre il 26 ha presentato ai fans il figlio Samuele come fa sapere il Vicolo delle News che poi svela le mosse di Riccardo il quale il 22 dicembre ha cenato con Ursula Bennardo e Sossio Aruta mentre ieri sera con la sua famiglia.

Cosa accadrà, invece, questa sera? Dopo tanti giorni lontani, l’ex cavaliere e l’ex dama si ritroveranno per festeggiare insieme l’ultima notte dell’anno?