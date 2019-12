15 alimenti per ripulire il sangue dalle tossine

Questi 15 alimenti aiuteranno il fegato, i reni, l’intestino, i polmoni e la pelle a eliminare le tossine e impedire loro di accumularsi nel corpo.

La natura è piena di ingredienti benefici per la tua salute che ti aiuteranno a disintossicarti dalle tossine accumulate e a migliorare l’operatività di ogni organo. Ecco 15 alimenti che oltre a deliziare le tue papille gustative, promuoveranno la disintossicazione del corpo e anche la perdita di peso.

Elimina le tossine dal tuo corpo con questi alimenti

1/aglio

L’aglio crudo è carico di zolfo, un minerale essenziale che aiuta il corpo a liberarsi delle tossine. Stimola il fegato a produrre enzimi disintossicanti per filtrare le tossine dal sangue. E per di più, l’aglio uccide batteri, parassiti e virus dall’intestino. Aglio: proprietà, benefici, controindicazioni e come mangiarlo

2/dente di leone

Ricco di antiossidanti e altri fitonutrienti, rimuove le tossine dal tratto digestivo e combatte i radicali liberi. Le foglie e la radice del dente di leone stimolano il fegato e il pancreas a eliminare le tossine dal sangue. Questa pianta è stata utilizzata per secoli per il trattamento di problemi al fegato.

3/mela

Ricca di vitamine, minerali, fibre e fitonutrienti, la mela stimola la produzione di bile e aiuta il fegato a liberarsi delle tossine. Le mele sono ricche di fibre di pectina solubili. Queste fibre si legano al colesterolo e ai metalli pesanti per purificare il sangue e l’intestino.Mela Golden | proprietà, benefici, controindicazioni e come mangiarla

4/barbabietole

Ricco di antiossidanti e altri nutrienti benefici, le barbabietole sono un ottimo modo per proteggere il tuo corpo dai radicali liberi e stimolare il fegato a eliminare più tossine dal flusso sanguigno.

5/prezzemolo

Il prezzemolo funziona come un diuretico. Permette ai reni di eliminare più tossine attraverso le urine.

6/carote

Le carote sono ricche di vitamine (A, B6, C e K), potassio e glutatione, una proteina che purifica il fegato. Per i migliori risultati: mangiarli crudi, cucinare distrugge la maggior parte del glutatione. Carote: proprietà, benefici, controindicazioni e come mangiarle

7/Verdure Verdi

Le verdure verdi come spinaci, cavoli, broccoli e cavoli sono potenti antiossidanti che aiutano a purificare tutto il corpo. L’aggiunta di verdure verdi alla dieta è il modo migliore per migliorare la salute generale. Sono pieni di fibre per purificare il nostro tratto digestivo e ricchi di vitamine, minerali e altri potenti nutrienti.

8/limone

Ricco di sostanze nutritive e antiossidanti, il limone attiva il fegato per eliminare le tossine. Bere acqua tiepida con limone al mattino alcalina il tuo corpo e rilascia enzimi per convertire le tossine in composti solubili che possono essere facilmente escreti nelle urine. I limoni sono ricchi di vitamina C, una vitamina di cui il tuo corpo ha bisogno per produrre glutatione. Una proteina che purifica il fegato.8 cose che il succo di limone fa al tuo corpo e che dovresti sapere

9/Semi di lino

Contengono omega-3 e acidi grassi sani che aiutano il corpo a combattere la glicemia. Inoltre, sono ricchi di fibre. Queste fibre si legano alle tossine prima di essere rilasciate.Semi di lino: le proprietà benefiche e come utilizzarli

10/curcuma

“La regina delle spezie” è stata usata nella medicina ayurvedica per secoli per trattare problemi di fegato e digestione. Il suo principio attivo, la curcumina, aiuta il tuo corpo ad accelerare i processi di disintossicazione.Curcuma: cosa succede se ne mangi un cucchiaino al giorno

11/basilico

Aiuta il fegato e i reni a eliminare le tossine. È un’erba che promuove la digestione e combatte le infezioni. La sua azione diuretica elimina le tossine.Basilico: proprietà, benefici, controindicazioni e come mangiarlo

12/mirtilli

È uno dei migliori alimenti salutari. Ricco di antiossidanti, ha proprietà antinfiammatorie. Purifica il sangue dalle tossine e dai radicali liberi. Mangiare mirtilli ogni giorno migliora la salute del cuore

13/avocado

Gli avocado sono eccellenti per la salute generale. Abbassano il colesterolo, abbassano la pressione sanguigna e contengono un alto livello di glutatione noto per disintossicare il fegato dalle tossine.Avocado: ecco perché ogni giorno fa bene

14/coriandolo

Il coriandolo aiuta i nostri corpi a liberarsi del mercurio e di altri metalli pesanti che finiscono nel sangue attraverso il cibo che mangi o l’aria inquinata che respiri.Combatti il freddo con queste 7 spezie

15/acqua

Ricorda di bere abbastanza acqua per eliminare le tossine dal tuo corpo. Assicurati di dormire a sufficienza; ogni giorno ingeriamo un numero di tossine nei nostri corpi.Questi 5 sintomi indicano che devi bere subito dell’acqua