Sanremo 2020 | Gli artisti in gara secondo Chi

È già pronto un elenco dei big che dovrebbero esibirsi al prossimo Festival di Sanremo. La lista diffusa in anteprima da Chi.

Il Festival di Sanremo si fa sempre più vicino e con l’approssimarsi della kermesse canora, sale anche la febbre da festival che spinge molti a chiedersi chi ci sarà tra gli ospiti o tra i cantanti.

La rivista Chi ha reso noti i nomi dei big in gara e di coloro che sono ancora incerti.

Tra questi ci sono artisti noti dal pubblico ed altri che probabilmente attireranno i più giovani. Il tutto per un Festival che spera di ripetere i numeri degli scorsi anni, quando alla conduzione c’era Claudio Baglioni.

Festival di Sanremo: i nomi dei cantanti in gara

La rivista Chi ha deciso di anticipare Amadeus che quest’anno presenterà il Festival di Sanremo, svelando in anteprima i nomi dei vip in gara. Si tratta di una lista che potrebbe essere piuttosto veritiera e che come riportato dal sito Bitchyf.it comprende i seguenti artisti:

Francesco Gabbani

Giordana Angi

Riccardo Riki Marcuzzo

Elodie Di Patrizi

Enrico Nigiotti

Morgan (con Bugo)

Anastasio

Marco Masini

Irene Grandi

Piero Pelù

Elettra Lamborghini

I Pinguini Tattici Nucleari

Achille Lauro

Diodato

Levante

Paolo Iannacci

Michele Zarrillo

Raphael Gualazzi

Junior Cally

Rancone

Ancora incerto un posto che pare sia conteso tra Samuele Bersani e i The Colors.

Inutile dire che la curiosità è ormai alle stelle.

Per avere conferma, però, bisognerà attendere i primi giorni del nuovo anno ovvero quando è prevista la rivelazione degli ospiti al completo dallo stesso Amadeus.

Intanto di certo c’è la data che vedrà la kermesse canora nei primi giorni di Febbraio e cioè dal 4 al 9 del mese. Andando a quelle che sembrano informazioni sempre più attendibili si parla di ben dieci donne che affiancheranno Amadeus e tra le quali potrebbero esserci Diletta Leotta e Chiara Ferragni. Tra gli ospiti più attesi c’è invece Tiziano Ferro per quanto riguarda la musica.

Altri nomi importanti sono quelli di Roberto Benigni che ha annunciato la sua presenza al Festival, Fiorello e Lewis Capaldi. Sembra invece che mancherà Jovanotti che, secondo quanto riportato da Fiorello qualche giorno fa, in quei giorni sarà in viaggio in Peru’.