Fernanda Lessa piange al Gf Vip | “Mi sentivo brutta e bevevo”

Fernanda Lessa parla nella casa del Grande Fratello Vip della sua dipendenza dall’alcol e piange pensando al marito: “vivo un amore da favola”.

Fernanda Lessa, nella casa del Grande Fratello Vip 2020 parla della sua dipendenza dall’alcol e si lascia andare alle lacrime ricordando il grande amore che vive con il marito Luca Zocchi che è rimasto al suo fianco anche nel momento più buio della sua vita.

Fernanda Lessa piange al Grande Fratello Vip 2020: le lacrime per il marito Luca Zocchi e la dipendenza da alcol e droga

Nella casa del Grande Fratello Vip 2020, l’argomento principale è l’amore. Se Paola Di Benedetto si dice innamoratissima del fidanzato Federico Rossi, lo stesso fa Fernanda Lessa che, nel parlare del marito Luca Zocchi non riesce a trattenere le lacrime.

“Non ho mai creduto nell’amore a prima vista e nemmeno di amare per sempre, ho sempre pensato che queste cose succedono solo nei film e mai mi sarei aspettata di sposarmi. E invece appena ho visto mio marito ho capito che sarebbe stato per sempre, e che non esiste più nessuno, mi sento molto fortunata, auguro a tutti di vivere quello che sto vivendo io, è troppo bello”, ha spiegato la Lessa.

“Grazie Fernanda, tu sei la dimostrazione teologica che l’amore esiste”, sono le parole pronunciate, poi, da Barbara Alberti.



Fernanda, poi, ha parlato con Adriana Volpe a cui ha confessato che il marito si è innamorato di lei vedendola nel suo momento peggiore. L’ex modella ha così parlato della sua dipendenza da alcol e droga spiegando di non bere da 480 giorni e svelando anche di come si sentisse all’epoca.

“Avevo un personal trainer e io bevevo prima di andare ad allenarmi. Quando facevo la modella ed ero più giovane e magra io mi guardavo e mi vedevo brutta perché mi sentivo sporca dentro. Io mi guardavo allo specchio e mi odiavo. Oggi mi guardo allo specchio e dico che sei veramente wonder woman. Mi vedo pura, sono me stessa. Prima pensavo che se non bevevo nessuno avrebbe parlato con me perché non ero divertente“, confessa. Adriana Volpe la rincuora e le dice di essere un grande esempio per tutte le persone che vivono una situazione simile.