Sanremo 2020 | Cantanti in gara e titoli delle canzoni

Sanremo 2020: Amadeus svela i nomi di tutti i 24 big in gara e annuncia anche i titoli delle canzoni. Al Festival anche due nomi a sorpresa.

Sono 24 i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2020. Amadeus ha annunciato tutti i nomi durante lo speciale de I soliti ignoti dedicato alla Lotteria Italia. Oltre ai nomi che erano stati già annunciati, spunta anche qualche cantante a sorpresa che accontenterà sia il pubblico più adulto che quello più giovane.

Sanremo 2020: i 24 cantanti in gara e i titoli delle canzoni

Tra i nomi che erano stati già annunciati e che, dal 4 all’8 febbraio, si esibiranno sul palco del Teatro Ariston per la settantesima edizione del Festival di Sanremo, ci sono Enrico Nigiotti, Elodie che potrebbe sorprendere portando con sà il fidanzato Marracash durante la serata dei duetti, Morgan, Alberto Urso, Piero Pelù che sarà a Sanremo per la prima volta, Achille Lauro, Levante, Giordana Angi, Irene Grandi che torna al Festival con una canzone di Vasco Rossi che nei mesi scorsi ha scritto anche la canzone di Emma Marrone “Io sono bella”, contenuta nell’album “Fortuna” per il quale ha ricevuto dei meravigliosi messaggi dai colleghi. Non mancano, tuttavia, alcune sorprese.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

A sorpresa, all’Ariston ci saranno anche Rita Pavone, Paolo Jannacci, figlio di Enzo e Tosca. Per la gioia dei giovanissimi, inoltre, ci sarà anche il rapper mascherato Junior Cally. Ecco i nomi di tutti i big in gara e i titoli delle canzoni.