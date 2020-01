Outfit inverno 2020? Scopri alcuni trucchi fashion e consigli super alla moda per scegliere il giusto look e proteggersi dal temuto freddo.

Il termometro scende sempre più e abbandonare l’amico piumone appare ogni giorno uno sforzo più grande, a tratti una vera e propria mission impossible.

Tutte noi, più o meno freddolose, vorremmo portare con noi lungo la giornata un poco del calore casalingo. Sì ma come fare? Il giusto outfit potrebbe esser l’arma vincente a cui fare riferimento.

Una serie di capi ben selezionati e un corretto abbinamento tra questi saranno infatti la miglior garanzia di non patire il freddo.

Scopriamo allora insieme come procedere.

Outfit inverno: trucchi anti-freddo

Un outfit invernale ben congegnato si basa su un selezionassimo gioco di strati, tessuti caldi e accessori scelti con scaltrezza.

Armatevi allora di intimo caldo, i giusti collant, sciarpa, cappello e… scopriamo insieme tutto il resto!

Giacca di Jeans – No, non vi stiamo suggerendo di usare questo capospalla come fosse una fresca sera d’estate, bensì di trasformalo nello strato extra del vostro look a cipolla. La vostra giacca di jeans sarà infatti perfetta sotto un bel cappotto, regalandovi calore in più e anche un’opzione supplementare qualora un rialzo della temperatura rendesse il cappotto “too mutch”. Per le più freddolose ricordiamo l’opzione del giacchetta jeans con pelliccia, certo da non sottovalutare.

Suola alta – Lo sapevate che è un ottimo scudo contro il freddo più pungente? Quei centimetri extra non solo vi allontano dal suolo ma anche dal gelo ad esso solitamente abbinato.

Il primo strato – Canotte, body, dolcevita e maglie termiche sono i vostri migliori amici. una po he aderisce bene e direttamente sulla pelle garantisce di tenere lontano spifferi indesiderati trattenendo il calore corporeo e evitando eccessi di volume nonostante la stratificazione a oltranza

Collant – Non quelli super sexy e super velati ma i decisamente più caldi modelli in alta o cachemire . Perfetti sotto una gonna ma, udite udite, anche sotto i pantaloni: modelleranno la figura e garantiranno tanto calore extra.

Sciarpa e cappuccio – Una combo geniale per garantire al nostro collo il calore che merita. Mettete la sciarpa sotto il cappuccio e state certe di aver scongiurato anche il più piccolo degli spifferi.

Estremità al caldo – Guanti, cappello e calzini sono un irrinunciabile must. Se le estremità del vostro corpo saranno difese dal freddo anche tutto il resto accuserà meno il pungente clima invernale.

Pelle e pelliccia – La giacca di pelle è non solo un evergreen di ogni anno ma anche di ogni stagione. Sotto un’ampia pelliccia è un vero must della stagione e garantirà calore extra senza dar vita a volumi troppo esagerati

No alle caviglie scoperte – Se gli stivali restano tra gli accessori più iconici dell’inverno un motivo dovrà pur esserci. La gamba tenuta in buona parte al caldo è infatti un notevole plus e una base impeccabile da cui far partire ogni outfit a prova di gelo.

Piumino cento grammi – Alleato leggero ma efficace è perfetto anche sotto un cappotto e garantisce di andare a spasso per la città con uno scudo praticamente impenetrabile per il freddo. Il tocco in più? Piumino in tono con il cappotto sovrastante: very cool!

Il calzino extra – Se collant e stivali non bastano sarà lui a salvarvi. Con uno strato ulteriore che scherma i vostri piedi avrete scongiurato ogni pericolo di freddo e niente paura: sotto gli stivali tutto resta avvolto nel più totale segreto.