Barbara d’Urso è stata intervistata dal settimanale Chi e per l’occasione ha rivelato quando andrà in pensione con Pomeriggio Cinque e gli altri suoi programmi

Barbara d’Urso non ha assolutamente intenzione di lasciare, almeno per il momento, il suo lavoro. Nonostante conduca ben tre programmi in contemporanea e vada in onda ben 6 giorni su 7, la bella conduttrice partenopea ha rivelato che andrà in pensione alla veneranda età di 90 anni!

Decisamente un bell’obiettivo, questo, per la d’Urso che vuole portare il suo Pomeriggio 5 ad altre 30 stagioni televisive! Siamo sicuri che i suo i fedeli telespettatori, che le hanno permesso di essere il personaggio del decennio, non smetteranno mai di sostenerla nella sua carriera televisiva.

Brutta notizia, invece, per i suoi haters.

