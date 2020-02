Asia Argento: il messaggio di San Valentino per l’amore della sua vita

Asia Argento a San Valentino ama ancora come il primo giorno, anche se l’unico uomo che ha amato davvero oggi non è più con lei. Un San Valentino Maledetto, lontano anni luce da Morgan e da Fabrizio Corona.

Sul profilo Instagram di Asia Argento non compaiono spesso nuovi post. La figlia di Dario ed ex moglie di Morgan preferisce utilizzare le storie per comunicare con i suoi follower.

Le storie spariscono dopo una manciata di ore: forse Asia le preferisce proprio per questo, perché attraverso i social non ama parlare di cose importanti.

Di tanto in tanto però compare un nuovo post, una nuova (o vecchia) fotografia che rimane a popolare il profilo di una donna inquieta e che, si capisce, ha familiarità sia con l’amore sia con il dolore.

L’ultimo post, straziante nella sua semplicità e per le pochissime parole che lo accompagnano, è dedicato al giorno di San Valentino che, per Asia, si dipinge di rosso sangue.

Asia Argento: San Valentino senza Anthony Burdain

La loro relazione è durata una manciata di mesi, ma sono stati probabilmente i più intensi e i più felici della vita di Asia.

Antony Bourdain era uno chef di fama internazionale nonché un conduttore di programmi televisivi sul cibo. Asia ha avuto con lui una profonda comunione anche dal punto di vista professionale, tanto che lui la volle come regista di alcune puntate del suo programma.

A 61 anni, Bourdain aveva mantenuto per due anni una relazione stabile con Asia Argento, anche se in seguito alla sua morte fu la stessa Asia a rivelare che si trattava piuttosto di una relazione aperta.

Entrambi, infatti, da adulti e consenzienti, vedevano anche altre persone. I motivi della scelta, esclusivamente personale, erano dettati principalmente dalla forzata lontananza che i due sperimentavano per i continui viaggi di Bourdain, il quale era “in viaggio per 265 giorni all’anno”, come disse la Argento in un’intervista.

Asia dovette sopportare anche le voci per cui era stato il suo tradimento a uccidere Bourdain il quale, secondo le ipotesi di persone che evidentemente lo conoscevano poco, avrebbe commesso il suicidio non sopportando l’idea che Asia avesse un amante.

Lo chef si suicidò con la propria cintura in una camera di hotel nel 2018. Putroppo, con ogni probabilità i motivi del suo gesto sono da ricondurre alla profonda depressione di cui l’uomo soffriva da anni.

Nonostante le difficoltà di una relazione sfilacciata, Asia Argento ha sempre dichiarato di aver vissuto con Bourdain i due anni più felici della sua vita. L’amore incondizionato e il dolore per la perdita dell’uomo della sua vita sono tornati sul profilo di Asia nel giorno di San Valentino.

A ricordare il suo compagno una fotografia di lui che stringeva nella mano un cuore animale e la didascalia “My Bloody Valentine”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da asiaargento (@asiaargento) in data: 14 Feb 2020 alle ore 2:08 PST

L’amore per Bourdain, durato solo due anni, è stato per l’attrice e regista il più importante della sua vita. I fantasmi di Morgan e di Fabrizio Corona, non sono nemmeno presi in considerazione.

Fabrizio Corona, in particolare, è stato il primo uomo con cui Asia ha avuto una rapidissima relazione dopo la morte di Bourdain. Le cose però sono precipitate subito e fu proprio Asia a lasciarlo, trovandolo probabilmente inconsistente rispetto ad Anthony.

Tutta un’altra storia per Morgan, contro il quale Asia si è scagliata per anni a causa della sua incapacità di assumersi le responsabilità di padre nei confronti della figlia Anna Lou.

