Fabrizio Corona lascia il carcere: domiciliari dorati in hotel

Fabrizio Corona è uscito dal carcere milanese di San Vittore ma non è ancora tornato in libertà. L’ex Re dei Paparazzi sarà ai domiciliari fino al 2024, ma la sua “detenzione” sarà superlusso.

Ormai famoso più per le sue vicissitudini giudiziarie che per la sua carriera di modello, fotografo e imprenditore, Fabrizio Corona è uscito dalla comunità di recupero dove ha trascorso gli ultimi mesi.

Al fotografo era infatti stato concesso di lasciare San Vittore per sopraggiunti problemi psichiatrici dovuti, con ogni probabilità, alla dipendenza da sostanze stupefacenti.

Nel recente passato Fabrizio Corona aveva goduto della libertà condizionale, ma era “tornato dentro” su decisione del giudice, che aveva ritenuto intollerabili le effrazioni del detenuto al codice di condotta previsto da coloro che scontano la pena detentiva al di fuori del carcere.

Corona era stato rispedito a San Vittore per aver utilizzato i social media e per aver essere comparso su vari periodici di gossip e spettacolo, entrambe azioni che non aveva diritto di compiere e a cui Corona sembra aver collaborato indirettamente.

Inoltre, nel periodo in cui rimase fuori dal carcere e avrebbe dovuto dedicarsi alla disintossicazione da varie sostanze e al recupero del rapporto con il figlio Carlos, Corona si è reso protagonista di diversi episodi di violenza che convinsero definitivamente i giudici a revocare la sua libertà condizionale e a farlo tornare a San Vittore.

Oggi Fabrizio Corona è uscito di nuovo dal carcere milanese ma non gode più della libertà condizionale: dovrà rimanere agli arresti domiciliari e, attualmente, lo sta facendo in una lussuosa suite di hotel.

Fabrizio Corona: dal carcere alla comunità fino ai domiciliari di lusso

Attualmente Fabrizio Corona non è più proprietario della casa in cui viveva insieme a Silvia Provvedi fino a qualche tempo fa.

La sua casa di Via De Cristofori (del valore di ben 2,5 milioni di Euro) è stata infatti confiscata nell’Aprile del 2018. Lo sfratto vero e proprio è stato notificato a Corona esattamente un anno fa, il 15 Febbraio 2019 e sarebbe stato reso operativo quattro mesi dopo.

Dati questi gravissimi precedenti, Fabrizio Corona non si trova attualmente in possesso di un domicilio milanese dove scontare i suoi arresti domiciliari. Per questo motivo si appoggerà per qualche tempo alla suite di un albergo

A testimoniare il trasferimento di Corona sono state alcune fotografie pubblicate dal settimanale Nuovo: l’ex detenuto era intento a caricare i suoi effetti personali su un furgoncino guidato dal suo amico e personal trainer Nathan Martelloni.

Dal momento che – ancora una volta – a Corona è proibito rilasciare dichiarazioni, è stato proprio il suo personal trainer a spiegare ai giornalisti come stanno le cose. Pare che la suite d’albergo in cui Corona trascorrerà parte dei suoi arresti domiciliari si trovi nel centro di Milano e non distante dal Teatro alla Scala.

Naturalmente Corona sta già attivandosi per trovare una sistemazione definitiva e pare abbia già acquistato una nuova casa. A questo punto sta alle forze dell’ordine “sbloccare” il novo appartamento dandogli ufficialmente il permesso per andarvi ad abitare e scontare il resto della pena.

La pena prevista attualmente per Fabrizio Corona durerà fino al Marzo 2024: è il frutto di una serie di condanne che vanno dall’evasione fiscale all’appropriazione indebita.

Mentre Fabrizio Corona sta lavorando alacremente a trovare il suo nuovo equilibrio fisico, mentale e personale, la sua ex moglie Nina Moric è finalmente felice insieme al suo amatissimo figlio Carlos. Nina inoltre si è riavvicinata a Corona quando lui le ha fatto arrivare il proprio sostegno per la vicenda di Luigi Favoloso, accusato di aver picchiato Nina e di essere arrivato ad alzare le mani addirittura su Carlos.

Anche un’altra donna di Fabrizio oggi è felice e sta cominciando un percorso completamente nuovo nella sua vita personale: si tratta di Silvia Provvedi, che ha recentemente annunciato la sua gravidanza.

