Silvia Provvedi, in dolce attesa, si è raccontata a Chi, svelando in anteprima i possibili nomi del nascituro.

Silvia Provvedi sta per diventare mamma. La cantante de Le Donatella, ha rilasciato un’intervista per Chi dove si è mostrata con il pancione, raccontando della sua esperienza di futura mamma e dei nomi che pensa di dare al bambino.

La Provvedi ha anche parlato del suo compagno e di come la gravidanza le abbia fatto prendere in considerazione anche il matrimonio.

