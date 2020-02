Acqua di Rosmarino | Berla ogni giorno ringiovanisce il cervello di 11 anni. A dirlo è uno studio scientifico. Scopri tutti gli altri benefici dell’elisir al rosmarino e come farlo a casa

Se pensavate al Rosmarino “solo” come spezia per insaporire i vostri piatti in cucina vi sbagliate di grosso. Il rosmarino, o meglio l’olio di rosmarino è un vero e proprio elisir di giovinezza mentale. Aiuta, infatti, a ringiovanire il cervello di ben 11 anni! A dirlo è uno studio scientifico che ha messo in relazione la pianta del rosmarino e i suoi effetti nel breve e lungo tempo sulla memoria di alcuni soggetti sottoposti alla sperimentazione. I risultati sono stati soddisfacenti e alquanto “miracolosi” perché proprio bere l’acqua al rosmarino (o olio di rosmarino) aumenterebbe non solo la memoria ma addirittura darebbe una nuova linfa vitale al cervello togliendogli, come un litfing fa con le rughe del viso, ben 11 anni! Scopriamo tutto sull’acqua al rosmarino e perché è così importante per la salute delle persone, non solo a livello strettamente psichico ma anche come elisir naturale e rimedio per curare enestetismi fisici.

Acqua di Rosmarino | berla ringiovanisce il cervello di 11 anni – Lo studio

Nel genere rosmarino oltre il Rosmarinus officinalis esistono numerose varietà che si differenziano per la maggiore o minore presenza di olio essenziale e per il portamento.

È una pianta ricchissima di oli essenziali flavonoidi, acidi fenolici, tannini, resine, canfora e contiene anche l’acido rosmarinico dalla proprietà antiossidante. Molti studi, infatti, hanno dimostrato che i principi attivi del rosmarino hanno la capacità di inibire l’anione superossido, un radicale libero molto tossico e reattivo, responsabile dell’ossidazione cellulare. In fitoterapia può essere usato come infuso o decotto ed è utilizzato come depurativo del fegato e come tonico e digestivo. Per questa ragione viene inserito nella composizione di tisane disintossicanti insieme al tarassaco e alla bardana.

Ma l’acqua di rosmarino è stata a lungo studiata da alcuni ricercatori dell’Università della Northumbria, in Inghilterra, i quali hanno scoperto che bere una tazza di questa acqua di rosmarino ringiovanirebbe il cervello di 11 anni. Il consumo di un idrolato sarebbe in grado di ringiovanire il cervello.

La quantità per incrementare fino al 15% la capacità di memorizzazione è pari a 250 millilitri (una tazza). L’esperimento ha utilizzato rosmarino concentrato da No1 Rosemary Water, una bevanda disponibile in commercio che combina l’estratto di rosmarino con acqua di sorgente e nessun altro additivo.

I ricercatori hanno chiesto a un gruppo di persone di bere 250ml di acqua Rosemary Water concentrata del brand, poi sono stati sottoposti ad alcuni test per valutare le loro capacità di mantenere e manipolare informazioni, mentre veniva analizzato il loro flusso sanguigno cerebrale e la quantità di energia impiegata in modo efficiente rispetto ad un gruppo di controllo. Secondo i risultati, il gruppo della Rosemary Water No1 aveva migliorato le capacità di memoria del 15% e aumentato i livelli di globuli rossi deossigenati in flusso verso il cervello. In questo modo, il cervello dei partecipanti è riuscito a utilizzare più efficacemente l’energia richiesta per svolgere le sue funzioni.

Le sostanze antiossidanti contenute nell’arbusto, inoltre, sono capaci di ridurre le infiammazioni a carico del sistema nervoso. Ciò si traduce in una efficace prevenzione dell’invecchiamento cerebrale. Per godere di queste proprietà è sufficiente aggiungere due cucchiai di idrolato a una tazza di acqua da sorseggiare nell’arco della giornata. In alternativa è possibile preparare un infuso al rosmarino. Le foglie vanno lasciate in infusione per 12 ore, per poi essere filtrate. Potrebbe interessarti anche: Come si calcola il QI? Il test che ti dice quanto sei intelligente Acqua di rosmarino | Benefici non solo per la memoria L’acqua di rosmarino ha notevoli benefici non solo per ringiovanire il cervello e aiutare la memoria a memorizzare oltre il 15% in più ma, questo elisir ha benefici importanti per molte altri aspetti dell’organismo. Per esempio, in aromaterapia, grazie alla presenza dell’olio essenziale che conferisce alla pianta una potente azione antibatterica e antisettica, è impiegato come pianta balsamica utile in caso di raffreddore, tosse e febbre. In ambito erboristico è stato ufficialmente approvato per il trattamento dei disturbi dispeptici, meglio noti come disturbi digestivi. Più precisamente l’attività benefica della pianta viene ascritta all’olio essenziale in essa contenuto che, a sua volta, è impiegato positivamente nella cura dei reumatismi e dei disturbi circolatori superficiali (comprese le vene varicose) grazie alla sua azione analgesica e lievemente revulsiva. Inoltre molti dei costituenti chimici del rosmarino (diterpeni, flavonoidi) hanno dimostrato di possedere interessanti proprietà antiossidanti. Nella medicina popolare questo arbusto è considerato un toccasana per varie problematiche: amenorrea, dismenorrea, oligomenorrea, mal di testa, vertigini, stati di esaurimento legati a forti periodi di stress, dolori muscolari e sciatica. Esternamente è possibile utilizzarlo nella composizione di impacchi per accelerare la guarigione degli eczemi e per trattare tutte quelle ferite che faticano a guarire. Sempre la sua essenza svolge un’azione energizzante sull’organismo e sulla psiche, utilissima in caso di esaurimento psicofisico, stanchezza e depressione. L’infuso, unito all’acqua del bagno ha un eccellente effetto stimolante e secondo alcuni avrebbe anche un potere afrodisiaco se mescolato alla menta ed alla salvia. Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI Olio essenziale di rosmarino | Perché usarlo Se inalato, questo olio essenziale di rosmarino dona energia, favorisce la concentrazione e migliora la memoria, soprattutto durante periodi di forte pressione per le attività intellettuali. Se usato al mattino svolge un’azione tonificante generale; scioglie e stimola le nostre componenti emozionali, infonde coraggio, rinforza la volontà. Vero e proprio nemico delle illusioni ci insegna a guardare lontano ed a percepire chiaramente le sfumature della vita. Come usarlo per favorire la concentrazione: in un diffusore per ambienti: 1 goccia di olio essenziale di rosmarino, per ogni mq dell’ambiente in cui si diffonde, mediante bruciatore di olii essenziali o nell’acqua degli umidificatori dei termosifoni per rinfrescare e deodorare l’aria e favorire la concentrazione. Potrebbe interessarti anche: Erbe aromatiche: perché fanno bene al corpo e alla mente – VIDEO Per favorire la digestione e migliorare la respirazione Usare 2-3 gocce di olio essenziale di rosmarino in mezzo cucchiaino di miele, stimola il drenaggio biliare e la digestione, smuove scorie e scioglie ristagni dall’organismo sostenendo l’attività disintossicante del fegato. Per liberare le vie aeree e migliorare la respirazione, l’idrolato di rosmarino può essere aggiunto anche all’acqua per i fumenti o per l’aerosol. Utile per contrastare la cellulite E’ utile per prevenire e curare la cellulite. Infatti proprio l’essenza di rosmarino è un ingrediente che viene usato molto nei prodotti cosmetici e nei fanghi contro la cellulite o l’adiposità localizzata, in virtù dell’azione lipolitica (scioglie i grassi), stimolante della circolazione periferica e drenante sul sistema linfatico. Come usare l’olio anticellulite: Diluire al 5 -10 gocce in olio 100 ml di olio di mandorle dolci e frizionare, cellulite ritenzione idrica, cattiva circolazione grasso localizzato su cosce e glutei. Potrebbe interessarti anche: Le bevande Detox che aiutano ad eliminare la cellulite – VIDEO

Antinfiammatorio

Attenua i dolori articolari e problemi muscolari se viene massaggiato nelle parte lese insieme all’olio di mandorle dolci, poiché scioglie l’acido urico e i cristalli che induriscono i tessuti epidermici i quali formano edemi, gonfiori e ritenzione idrica.

Come usarlo nel bagno tonificante: diluire in una vasca d’acqua 10-15 gocce d’essenza, per ritrovare la calma e neutralizzare la tensione, combattere lo stress e in presenza di reumatismi, dolori muscolari, artrite, contusioni e sciatica.

Sulla pelle e sui capelli

Sulla pelle ha un effetto tonico, antisettico e purificante. È utile nella cura dell’acne e delle macchie scure cutanee. Per queste proprietà viene impiegato anche come ingrediente In lozioni e shampoo per capelli grassi, con forfora e per contrastarne la caduta, in quanto stimola la circolazione, favorisce l’ossigenazione dei tessuti e la ricrescita dei capelli.

Come usarlo sui capelli: Shampoo anticaduta: versare qualche goccia in uno shampoo neutro e procedere con il lavaggio in caso capelli deboli, fragili, grassi e con forfora, alopecia.

Al termine, sui capelli umidi, poche gocce frizionate sul cuoio capelluto si riveleranno un toccasana.

Acqua di Rosmarino e Tè al Rosmarino | Le ricette da fare a casa

Per godere dei benefici dell’acqua di rosmarino è sufficiente aggiungere due cucchiai di idrolato a una tazza di acqua da sorseggiare nell’arco della giornata, prima dei pasti in caso di digestione difficile e nell’arco della giornata quando si hanno tosse e raffreddore o durante il periodo premestruale.

In alternativa, è possibile preparare un infuso al rosmarino: dopo aver portato a bollore una tazza di acqua in un pentolino, si aggiunge un cucchiaio di foglie essiccate di rosmarino. Dopo aver lasciato in infusione le foglie per 12 ore, si filtra e si consuma.

Ideale per i periodi molto stressanti in cui abbiamo bisogno di concentrazione nello studio e nel lavoro.

TE’ AL ROSMARINO | LA RICETTA

Un’alternativa è il tè al rosmarino. Utile perché privo di caffeina e dunque può essere consumato in ogni momento della giornata, anche serale. Berlo, può aiutare a migliorare i processi digestivi dopo un pasto particolarmente abbondante, e grazie alle sue proprietà antispasmodiche, aiuta a ridurre gas e gonfiore. Questa tisana migliora l’assorbimento dei nutrienti. Il tè al rosmarino contiene anche acido carnosico, un composto che aiuta a bilanciare la microflora e i batteri buoni nell’intestino.

Per ottenere un ottimo tè al rosmarino, vi serviranno questi ingredienti:

1 cucchiaio di rosmarino essiccato, sia foglie sia steli sia rami

1 tazza di acqua

1 cucchiaino di miele (facoltativo)

Portiamo l’acqua ad ebollizione, spegniamo e versiamo il rosmarino, coprendo subito il bollitore per evitare la dispersione degli oli essenziali. Teniamo in infusione per 7-9 minuti, infine filtriamo e dolcifichiamo. Beviamo il tè quando è ancora caldo.

Il Rosmarino, da oggi in poi, non lo vedrete più solo come erba da usare per le vostre ricette ma, da domani in poi, diventerà l’essenziale che non potrà mancare per la cura della vostra mente e del vostro corpo.

