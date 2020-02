Capelli | Il segreto di bellezza per capelli sani, forti e lucenti viene direttamente dall’India e si chiama olio di Amla. Ecco i benefici su chioma e cuoio capelluto

Vi siete mai chieste perché i capelli delle donne indiane sono sempre così lucenti e forti? Ebbene, il loro segreto risiede in un unico prodotto naturale: l’olio di Amla! Un miracolo lungo secoli che, il popolo indiano usa quotidianamente per la cura e la bellezza della propria chioma. Ancora poco conosciuto qui da noi, questo olio è davvero un elisir naturale per la lucentezza dei capelli e non solo. L’olio di amla è ricavato dai piccoli frutti dell’emblica officinalis proveniente dall’India, conosciuta da millenni nella medicina ayurvedica per le sue molte proprietà. Scopriamo insieme questo ingrediente, segreto di bellezza delle splendide chiome delle donne indiane!

Olio di Amla | Il segreto per la bellezza dei capelli – I benefici

L’olio di Amla ricavato dai piccoli frutti dell’Emblica officinalis indiana è considerato il frutto della “lunga vita” ed ha numerosi benefici sia a livello alimentare che estetico. Per la medicina ayurvedica l’amla rappresenta un vero toccasana per i capelli soprattutto per migliorarne la crescita e prevenirne l’ingrigimento. È ottima per rinvigorire la pigmentazione e per ritardare la caduta perché agisce come rinforzante e nutriente delle radici.

L’olio di amla ha una funzione anche estetica in quanto contrasta le doppie punte e dona luminosità alla chioma. Generico antiossidante e rivitalizzante, sui capelli le sue proprietà si esplicano in modo particolarmente evidente. L’olio di amla può essere utile, inoltre, in caso di capelli crespi e sfibrati oppure ai cambi di stagione, quando talvolta le chiome appaiono spente e aride.

Può essere usato anche dalle persone con i capelli grassi o che soffrono di forfora della quale, tra l’altro, è considerato un efficace rimedio. Condizionatore, lucidante, ammorbidente e rinforzante: un alleato davvero imprescindibile nella cura dei capelli. Scopriamo, in questo caso, come usarlo per la cura e la bellezza dei capelli. I benefici dell’Amla, frutto verde dalla polpa morbida e succosa, sono davvero tanti.

Rallenta il processo di caduta del capello, donandoli le sostanze necessarie per essere più forte e corposo.

Il cuoio capelluto viene nutrito grazie alle grandi quantità di vitamina C presenti al suo interno.

Allontana i rischi delle infezioni.

E’ un ottimo trattamento contro la forfora.

E’ perfetto per chi ha i capelli molto crespi, aiuta a districare i nodi e il pettine passa con più fluidità nella chioma. Il risultato è una morbidezza molto più visibile.

Stimola la crescita dei capelli

Rallenta la crescita dei capelli bianchi

Olio di Amla | Un ingrediente per vari usi: ecco come utilizzarlo sui capelli

Per usare al meglio l’olio di amla sui capelli e ottenere davvero significati risultati, bisogna utilizzare questo olio almeno 1 o 2 volte alla settimana ricordando che l’olio va massaggiato sull’intero cuoio capelluto eseguendo anche un leggero massaggio con i polpastrelli in senso orario. In questo modo permetterete alle proprietà benefiche dell’Amla di penetrare e stimolerete allo stesso tempo la circolazione sanguigna.

Usate l’olio di amla quando i capelli sono umidi o prima di lavarli, e dunque asciutti. In questo ultimo caso lasciate agire il liquido sui capelli per almeno 30 minuti o 1 ora ricordandovi di coprire bene la testa con un’asciugamano in cotone. Quando arriva il momento di rimuovere il prodotto, lavate i capelli con acqua tiepida ma non bollente, se potete fate un ultimo risciacquo con acqua fredda, in questo l’olio non rimarrà “appiccicato” sulla cute procurando l’odioso “effetto unto”. Lo shampoo è facoltativo.

Vediamo come usare l’olio di amla per i vari bisogni che avete. Dal semplice massaggio depurativo del cuoio capelluto a chi ha problemi di crespo o forfora. Insomma, questo olio è davvero un elisir da usare per ogni evenienza!

1. PER STIMOLARE LA CRESCITA DEI CAPELLI

Alcune gocce di olio di amla sono perfette per effettuare massaggi al cuoio capelluto, per stimolare i follicoli piliferi e favorire così la crescita dei capelli. L’amla infatti è ricchissima di antiossidanti, in particolare vitamina C e flavonoidi, che nutrono le radici in profondità e contrastano la caduta.

2. PER ELIMINARE LA FORFORA

I principi attivi presenti nell’olio di amla svolgono un’azione antiforfora, e agiscono sulla cute con effetto antibatterico e purificante. Questo olio indiano è efficace anche in caso di forfora secca e dermatite, in quanto idrata a fondo il cuoio capelluto, elimina l’infiammazione e lenisce il prurito.

3. PER RALLENTARE LA NASCITA DEI CAPELLI BIANCHI

Tra le qualità dell’olio di amla, troviamo anche la capacità di preservare più a lungo il colore della fibra capillare. I capelli con tendenza ad ingrigirsi possono trarre grande beneficio dall’applicazione di questo olio, che sostiene la pigmentazione della fibra capillare. Proprio per questo l’amla viene spesso combinata all’henné per intensificarne l’effetto, ed è il motivo per cui un utilizzo costante potrebbe scurire leggermente i capelli.

4. PER CONTRASTARE LA CADUTA DEI CAPELLI E RINFORZARLI

Questo olio rende i capelli morbidi e lucenti, e un’applicazione regolare li rinforza, prevenendo la formazione di doppie punte e donando corpo ai capelli fragili che si spezzano facilmente. Rende i capelli più lisci e setosi, nutrendoli, saranno così molto più disciplinati e facili da pettinare: l’amla quindi è un ingrediente immancabile per i capelli crespi e secchi.

5. PER TINGERE I CAPELLI

Potete mischiare dell’Olio di Amla con l’henné, così da sfruttare tutti i suoi benefici anche durante la colorazione. Aggiungete al composto anche dell’acqua calda e applicatelo poi sulla cute per circa due ore. Procedete dunque al risciacquo e all’asciugatura come da routine.

6. PER DEPURARE IL CUOIO CAPELLUTO

Consigliamo di applicare alcune gocce di olio di amla sul cuoio capelluto e massaggiare delicatamente, con movimenti circolari, per favorirne il completo assorbimento. È adatto sia sui capelli umidi che asciutti, ad esempio prima dello shampoo, una o due volte a settimana.

7. PER CAPELLI LUCIDI E RESISTENTI