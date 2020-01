Capelli | Doppie punte addio con i rimedi naturali fai da te: segui i consigli e prova le ricette a casa. Mai più capelli rovinati dalle doppie punte

Se avete una chioma fluida, brillante e senza doppie punte, siete tra le pochissime fortunate ma, badate bene, la doppia punta è sempre dietro l’angolo e basta poco affinché spunti nei vostri magnifici capelli. Uno dei motivi della nascita delle doppie punte sono le colorazioni e le permanenti. Come fare, quindi se avete necessità di colorare i vostri capelli? Per colorare i capelli senza danneggiarli, per esempio, si può ricorrere all’uso di tinte naturali come l’henné o le tinte prive di ammoniaca in vendita nelle erboristerie. Per diminuire la frequenza delle colorazioni permanenti, è possibile ricorrere a riflessanti naturali: l’infuso di camomilla se avete i capelli chiari, il decotto di salvia se li avete castani o neri e la tisana di karkadé per avere riflessi mogano.

Ma se non siete tra coloro che tingono i capelli ma avete comunque il problema delle doppie punte, allora come fare per prevenire questa orrenda biforcazione del capello ed evitare così di tagliarli? Seguite i consigli, semplici, riportati di seguito:

Non strofinate o pettinate i capelli quando sono bagnati, al massimo usate un pettine di legno a denti larghi;

a denti larghi; Se amate le code di cavallo e gli chignon, usate nastri ed elastici morbidi , che non traumatizzino troppo il capello;

, che non traumatizzino troppo il capello; Prima di procedere con l’asciugatura applicate sulle punte un prodotto leave in che protegga ulteriormente le punte dal calore e dall’inquinamento;

che protegga ulteriormente le punte dal calore e dall’inquinamento; Evitate, per quanto possibile, trattamenti chimici ; e se proprio dovete fare il colore, prediligete qualcosa di naturale come shampoo coloranti o l’henné

; e se proprio dovete fare il colore, prediligete qualcosa di naturale come shampoo coloranti o l’henné Scegliete spazzole con setole naturali e agite con dolcezza (non state strigliando un cavallo);

e agite con dolcezza (non state strigliando un cavallo); Fate con regolarità impacchi e maschere nutrienti che possano idratare e rinforzare i capelli.

nutrienti che possano idratare e rinforzare i capelli. Per modellare i capelli preferite il gel d’aloe anziché le schiume e i gel per capelli, soprattutto sulle punte.

Potrebbe interessarti anche: Le 6 regole d’oro per capelli splendenti e sani

Potrebbe interessarti anche: Proteggere i capelli dal freddo in 4 mosse | La routine anti-freddo

Come eliminare le doppie punte senza tagliare i capelli

Si sa, quando nascono le odiose doppie punte, l’unico rimedio utile è quello di dare un taglio netto ai capelli. E se ci fosse un altro modo? Se per magia potremmo eliminare le doppie punte senza ricorrere necessariamente al taglio? Utopia? No donne, realtà! Come fare? Seguendo queste semplici mosse.

Utilizza i prodotti giusti

Come prima cosa eliminare le doppie punte è possibile facendo utilizzo di prodotti giusti, studiati per riparare le microfratture subite dai capelli e che solitamente contano tra i propri ingredienti aminoacidi affini alla cheratina, proteine di origine vegetale, minerali e vitamine. Le doppie punte sono così sigillate ed eliminate.

Non strofinare i capelli dopo il lavaggio

una tecnica soft che permette di eliminare le doppie punte è quella di non strofinare i capelli dopo il lavaggio ma, semplicemente, tamponarli delicatamente. Utilizza un asciugamano in microfibra, questo materiale riduce al minimo l’attrito dei capelli crespi e il suo effetto crespo.

Asciugare i capelli all’aria

questo sarebbe l’ideale, sempre. Ma se in inverno la procedura rischia di farci ammalare e non è propriamente consigliata, quando inizia a fare caldo possiamo prendere in considerazione questa opzione che non stressa i fusti e le punte e permette ai capelli di non essere sottoposti ai danni del calore meccanico.

Usa la giusta distanza con il phon

Se al phon non sai proprio rinunciare, almeno assicurati di non tenerlo troppo attaccato alla testa e di non usare temperature troppo elevate: un corretto uso di questo strumento può senza dubbio aiutare a rendere le tue lunghezze più in salute.

Usa sempre un trattamento termo-protettore

Se poi oltre al phon sei solita usare anche piastre e arricciacapelli, assicurati di distribuire sui capelli un buon trattamento termo protettore. In commercio ne esistono di diversi. Bastano un paio di gocce da distribuire solo sulla lunghezza facendo ben attenzione a spalmarle anche sulle punte.

Fai delle acconciature morbide

Se devi legare i capelli perché magari fai sport o, semplicemente perché ti piace, il consiglio è quello di non stressarli con elastici troppo stretti. Evita, dunque di tirare i capelli in modo eccessivo in code di cavallo strettissime, usa, invece acconciature morbide e, possibilmente, elastici in tessuto, cotone, rivestiti di stoffa o raso. Perfetti quelli a spirale che non spezzano i fusti e non danneggiano le fibre del capello.

Usa un cuscino con fodera in seta o raso

Per evitare l’effetto crespo, limitare gli sfregamenti eccessivi e la fragilità delle punte, scegli per i tuoi cuscini delle fodere in raso o seta ed evita invece il cotone. I tuoi capelli saranno più belli e tu sarai anche molto più comoda!

Potrebbe interessarti anche: Capelli crespi, come trattarli? rimedi naturali fai da te

Doppie punte addio | Le ricette fai da te

Le doppie punte compaiono in seguito a trattamenti cosmetici scorretti o troppo aggressivi che sfibrano e seccano i capelli fino a farli dividere alle estremità. Possiamo prevenire la formazione di doppie punte prendendoci cura dei nostri capelli e combattere con rimedi naturali le doppie punte già formate. Se le doppie punte tormentano i vostri capelli a tal punto da rendere l’intera chioma sfibrata e opaca è inutile dire che il miglior rimedio è senza dubbio la spuntatina dal parrucchiere! Purtroppo quando il problema diventa eccessivamente visibile la semplice spuntatina non sarà più sufficiente e bisognerà ricorrere a tagli piuttosto “drastici”. Tuttavia, se la chioma non è ancora completamente invasa dalle doppie punte è possibile mettere in atto efficaci rimedi naturali per evitare di ricorrere successivamente al taglio.

Scopriamo insieme alcuni rimedi per curare, nutrire e coccolare i nostri capelli in modo del tutto naturali. Un ottimo rimedio per ovviare al problema delle doppie punte sono sicuramente le maschere per capelli fai da te: nutrienti, idratanti ed emollienti. Si possono preparare comodamente in casa utilizzando solo ingredienti naturali e dalle mille proprietà benefiche. La maschera va applicata sui capelli asciutti, prima del lavaggio, e lasciata in posa per circa 30 – 40 minuti. Ma quali ingredienti usare?

Burro di karitè : sostanza dagli straordinari benefici! Vanta numerose proprietà che lo rendono molto probabilmente l’ingrediente più utilizzato nella cosmesi naturale. Nutre, lenisce, ammorbidisce, idrata, cicatrizza e decongestiona.

sostanza dagli straordinari benefici! Vanta numerose proprietà che lo rendono molto probabilmente l’ingrediente più utilizzato nella cosmesi naturale. Nutre, lenisce, ammorbidisce, idrata, cicatrizza e decongestiona. Oli vegetali: gli oli vegetali come quello di mandorle, d’oliva, cocco, jojoba o lino sono ottimi per il loro potere emolliente, addolcente, elasticizzante, lenitivo e nutriente.

gli oli vegetali come quello di mandorle, d’oliva, cocco, jojoba o lino sono ottimi per il loro potere emolliente, addolcente, elasticizzante, lenitivo e nutriente. Yogurt bianco intero : ricchissimo di nutrienti utili per garantire la corretta idratazione ed il giusto nutrimento al capello. Aiuta a riparare i capelli secchi e danneggiati.

: ricchissimo di nutrienti utili per garantire la corretta idratazione ed il giusto nutrimento al capello. Aiuta a riparare i capelli secchi e danneggiati. Uovo : ricca fonte di proteine, l’uovo è un super ricostituente e lucidante per chiome sfibrate. Ottimo anche quando utilizzato come shampoo…il famoso rimedio della nonna!

: ricca fonte di proteine, l’uovo è un super ricostituente e lucidante per chiome sfibrate. Ottimo anche quando utilizzato come shampoo…il famoso rimedio della nonna! Miele: possiede notevoli proprietà idratanti, oltre alle vitamine e sali minerali. La sua composizione e consistenza assicurano vigore, forza e protezione ai capelli.

Potrebbe interessarti anche: Curare i capelli con l’uovo si può: le maschere per te

1. Maschera all’avocado per eliminare le doppie punte | Ricetta

Capelli e doppie punte, la maschera all’avocado Fonte foto: Pixabay

L’avocado è un frutto esotico contenente molte vitamine, grassi e sostanze nutritive. Motivo per cui è particolarmente indicato in caso di doppie punte. La preparazione è molto semplice:

Schiacciate la polpa fino a quando non diventa una purea

aggiungete 2 cucchiai di un olio vegetale a piacere (mandorle, d’oliva, cocco, ecc.).

Applicate la crema ottenuta sulle lunghezze e punte,

lasciate in posa per 30 minuti circa e

risciacquare con acqua fredda.

2. Maschera all’olio di oliva, uovo e aceto di mele | Ricetta

Per preparare questa maschera vi serviranno solo 3 ingredienti: olio d’oliva, uovo e aceto di mele. I principi attivi e nutritivi contenuti all’interno di questi alimenti suggeriscono al capello una resistenza massima. L’aceto di mele è ottimo come lisciante, l’uovo ripara e protegge i capelli danneggiati e l’olio d’oliva dona un effetto seta. Da provare assolutamente una volta la settimana! Come preparare la maschera?

Preparazione: sbattere l’uovo in una ciotola, aggiungere due cucchiai di olio e due di aceto di mele. Riscaldare il composto a bagnomaria, applicarlo sulle punte e lasciarlo in posa per circa mezzora. Risciacquare e procedere con l’abituale shampoo e balsamo.

Risultato? punte nutrite e brillanti già dalla prima applicazione! Provare per credere

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

3. I cristalli liquidi protettivi fai da te | La ricetta

Capelli e doppie punte, i cristalli liquidi fai da te (Istock)

Purtroppo in commercio i cristalli liquidi sono composti da siliconi che impediscono l’ossigenazione dei capelli. Perché allora non creare i cristalli liquidi in casa? Gli ingredienti:

Olio di cocco 30 ml

Olio essenziale di rosmarino 5 gocce

Olio essenziale di lavanda 5 gocce

Preparazione

Una volta che avrete i 30 ml di olio di cocco frazionato, aggiungete 5 gocce di olio essenziale di rosmarino (rimineralizzante) e 5 gocce di lavanda, che serviranno come lucidante per i capelli. Applicate il composto ottenuto sulle punte asciutte o leggermente umide. Risultato? l’intera chioma risulterà nutrita e lucidissima.

4. Impacco ristrutturante al burro di karitè | La ricetta

capelli e doppie punte, il burro di karitè (Istock Photos)

Il burro di karité è una sostanza grassa molto nutriente per la fibra del capello e vi permetterà di curare l’eccessiva secchezza e aridità, anche sulle punte. Per questo rimedio alle doppie punte vi sarà sufficiente prendere una piccola quantità di burro di karité, scaldarlo con le mani e, quando si sarà ammorbidito, potrete metterlo sulle punte e sulla lunghezza del capello.

Lasciate agire il burro per qualche ora e procedete poi al normale lavaggio. Utilizzate l’impacco ristrutturante al burro di karité ogni volta che sentite l’esigenza di curare i capelli e le punte secche e sfibrate.