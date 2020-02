Gabriella Martinelli e Lula | Chi sono, età, altezza, carriera e vita privata

Chi sono Gabriella Martinelli e Lula, due artiche che gareggiano insieme nella sezione Nuove proposte di Sanremo 2020? Età, altezza e vita privata.

Gabriella Martinelli e Lula sono due delle artiste più attese della sezione Nuove proposte del Festival di Sanremo 2020.

Nome: Gabriella Martinelli

Età: 34 anni

Altezza: –

Luogo di nascita: Roma

Data di nascita: 19 febbraio 1986

Segno zodiacale: Acquario

Professione: Cantante

Account social: https://www.instagram.com/gabriellamartinelliofficial/

Nome: Lucrezia Di Fiandra

Età: 25 anni

Altezza: –

Luogo di nascita: Roma

Data di nascita: 21 aprile 1995

Segno zodiacale: Toro

Professione: Cantante





Gabriella Martinelli e Lula: vita privata

Gabriella è nata e cresciuta a Roma, ma di origini pugliesi. Da sempre appassionata di musica, comincia a cantare e a scrivere canzoni da giovanissima. Lucrezia, conosciuta da tutti come Lula, invece, è una giovane cantautrice romana di 25 anni.

Della vita privata delle due ragazze si sa davvero poco. Ad oggi, infatti, non si conosce la loro situazione sentimentale.

Gabriella Martinelli e Lula: carriera

Gabriella ha alle spalle tantissimi anni di gavetta durante i quali ha suonato nei club, nei festival e nei teatri. Come si legge sul suo sito ufficiale, ha vinto importanti premi legati alla canzone italiana d’autore, fra cui: Targa Bigi Barbieri 2018, Premio L’Artista che non c’era 2018, Premio Botteghe d’Autore 2017 (Miglior Interpretazione); Premio Bindi 2015; Musicultura nel 2014.

Nel 2013 ha partecipato a The Voice of Italy entrando nel team di Noemi. Nel 2015 pubblica il suo primo album dal titolo “Ricordati di essere felice”. E’ stata anche scelta per rappresentare la nuova musica d’autore Italiana in Perù nel 2019.

Vincitrice di Area Sanremo 2019, partecipa al Festival di Sanremo 2020 nella sezione Nuove proposte in coppia con Lula con il brano “Il gigante d’acciaio”.

Lula si avvicina alla musica da piccolissima grazie al fratello che suona il basso. Studia pianoforte, batteria e canto e si cimenta in esibizioni da polistrumentista. A20 anni comincia a scrivere canzoni. Con Gabriella Martinelli Lula vince Area Sanremo 2019. Al Festival di Sanremo 2020 presentano il brano “Il gigante d’acciaio” dedicato alla storia dell’Ilva di Taranto. Ecco il testo:

Mi piace la mia città, e questo è il mio quartiere

Tutto rosso, gli alberi, le facciate delle case

Quello che però non capisco e che mi fa arrabbiare

È che quando c’è vento non posso uscire a giocare Si chiudono le finestre, chiudono anche le scuole

C’è una puzza pazzesca e non si può respirare

Quando c’è vento nel mio quartiere

Non si può giocare Mio padre lavora in un posto grandissimo

Lui lo chiama il gigante d’acciaio

Con grandi camini che fumano sul mare

E gli ho sentito dire che dà lavoro a diecimila persone Eppure papà da lì se ne vuole andare

Dice sempre: non possiamo scegliere se vivere o lavorare

Non possiamo scegliere se vivere o lavorare

Se scappare o morire