Capelli Bruciati? Ecco come trattarli in 3 step e le Maschere s.o.s.

Capelli Bruciati? Ecco come trattarli in 3 step e le Maschere...

Capelli bruciati da colorazione, piastre e phon? Ecco come trattarli per farli risplendere con 3 semplici step. Guarire i capelli è semplice se sai come farlo con le 3 maschere s.o.s. da fare a casa

La condanna delle donne – quando capita – è ritrovarsi con i capelli bruciati dall’usura di piastre e phon ma non solo, anche una colorazione sbagliata troppo cruenta, può portare a dei risultati funesti per la propria capigliatura. Trattamenti di “bellezza” eccessivi e sbagliati portano alla bruciatura dei capelli, delle lunghezze in modo particolare e, spesso, l’unica soluzione è dargli un taglio netto! Ma come fare quando la chioma risulta bruciata e non si vuole tagliarla? Alcuni rimedi esistono e sono anche molto efficienti. Che tu li abbia colorati troppo spesso, abusato di ferri e piastre o usato i prodotti sbagliati per prendertene cura, in linea di massima il problema è sempre lo stesso: li hai disidratati, logorandoli e rendendoli più predisposti a spezzarsi. Per averli nuovamente morbidi e setosi, proprio come li desideri, ci vogliono tanta pazienza e i prodotti giusti, ma questo non significa che tu sia condannata ad averli stopposi per mesi. Puoi infatti provare alcuni trattamenti istantanei per risanarli il prima possibile. Da provare subito prima di correre “ai ripari” e tagliare tutto. Scopriamo quali sono e come trattare i capelli bruciati in 3 semplici step.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: 3 mosse per tagliarsi i capelli da sole | Ecco le astuzie da usare – VIDEO

Capelli bruciati | Come trattarli in 3 step

Quello che devi sapere sui capelli bruciati è che la prima cosa da fare è idratarli immediatamente. Infatti il capello bruciato è privo di idratazione, dunque, prima di correre dal parrucchiere a tagliarli puoi provare con un rimedio semplice e veloce: Idratarli! Ma come? Il primo step è fare una maschera capillare.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

1° Step | La maschera idratante e l’olio giusto

Le maschere contengono più ingredienti idratanti rispetto ai classici balsami, quindi possono avere un’azione più efficace. Applica il prodotto dopo aver lavato e tamponato i capelli con un asciugamano, quindi lascialo in posa per 20-30 minuti e risciacqualo. Quindi come comportarsi?

Cerca una maschera contenente ingredienti appositamente pensati per trattare i capelli sfibrati, come olio di jojoba, olio di menta, olio di Argan, proteine del grano e cheratina.

contenente ingredienti appositamente pensati per trattare i capelli sfibrati, come olio di jojoba, olio di menta, olio di Argan, proteine del grano e cheratina. Se, dopo aver applicato la maschera, avvolgi la testa con un asciugamano caldo, i principi attivi penetreranno con maggiore facilità nelle cuticole e permetteranno di riparare i capelli più efficacemente.

Se hai capelli gravemente bruciati e danneggiati ti conviene lasciare la maschera in posa per tutta la notte . Mettiti una cuffia da doccia o avvolgi il capo con della pellicola trasparente, in modo che non macchi le federe o le lenzuola.

. Mettiti una cuffia da doccia o avvolgi il capo con della pellicola trasparente, in modo che non macchi le federe o le lenzuola. Solitamente si raccomanda di fare la maschera una volta alla settimana. Se però i capelli sono severamente rovinati, dovresti usarla 2 volte alla settimana.

Alla stregua delle maschere idratanti, usare l’olio giusto per i capelli rovinati aiuta la capigliatura a ritrovare la giusta bellezza. Infatti l’olio vegetale protegge come una pellicola i capelli dal profondo, riparandoli giorno dopo giorno. I capelli bruciati possono migliorare molto grazie all’uso di oli specifici in quanto aiutano a idratarli in un modo simile a quello del sebo prodotto dal cuoio capelluto.

Applica 4-5 gocce di olio sul palmo e strofinalo con l’altro. Lavoralo sulle lunghezze, senza toccare il cuoi capelluto, quando i capelli sono ancora bagnati, quindi mettili in piega come al solito.

La lunghezza, lo spessore e i danni dei capelli sono tutti fattori da considerare per capire quanto olio ti serve. Inizia con 1-2 gocce e aggiungine di più se necessario. Puoi anche applicare un olio sulle punte dei capelli, che sono generalmente secche e bruciate ma non abusarne poiché potresti trovarti con capelli unti e oliosi (effetto sporco).

Il Rimedio per i capelli gravemente bruciati: Riscalda il contenitore dell’olio in una pentola di acqua bollente e usalo per impregnare bene i capelli. Mettiti una cuffia da doccia di plastica o avvolgi il capo con della pellicola trasparente, quindi lascialo in posa per almeno 30 minuti. Concludi facendo lo shampoo e applicando il balsamo come al solito.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Capelli crespi, sfibrati, ricci o lisci | Qual è l’olio giusto da usare? – VIDEO

2° Step | Riduci i lavaggi

Ti sembrerà un controsenso ma così non è. Lavare i capelli quotidianamente porterà la tua capigliatura ad essere maggiormente stressata e a non risolvere comunque il problema. Dunque, quello che devi fare è ridurre la frequenza dei lavaggi, quindi lava i capelli ogni 3 giorni!

Durante il lavaggio concentra l’applicazione dello shampoo sul cuoio capelluto e fai scorrere la schiuma sulle lunghezze per evitare di disidratarli troppo.

Assicurati di scegliere uno shampoo idratante con ingredienti come olio d’oliva o di Argan, glicerina, sorbitolo o burro di karité. Evita i prodotti contenenti olio minerale e petrolati poiché possono formare una pellicola che impedirà ai capelli di assorbire i principi attivi e mantenersi idratati.

Dopo lo shampoo applica un balsamo nutriente, possibilmente non liquido! Lascialo agire per almeno 10 minuti e procedi con il risciacquo. Quando applichi il balsamo, assicurati di concentrare il prodotto sulle punte. Può essere sufficiente usare un balsamo nutriente una volta alla settimana. Se però hai i capelli particolarmente secchi, meglio farlo 2 volte alla settimana.

In caso di capelli gravemente bruciati, meglio usare un balsamo dalla formulazione più ricca, per esempio un prodotto in crema o lozione. In commercio esistono anche balsami senza risciacquo, da usare appositamente per questo tipo di problema.

3° Step | Limita le fonti di calore

Ovviamente, per asciugare i capelli – specie in inverno – l’uso del phon è necessario ma come usarlo per non creare ulteriormente danni a capelli già rovinati? Semplicemente usando aria tiepida. L’uso eccessivo di fonti di calore troppo elevate porta inevitabilmente ad inaridire i capelli, rovinando tutto il procedimento adottato fin ora per la cura della chioma. Dunque, usa moderatamente il phon, così come l’uso di piastre e arricciacapelli.

Certo, i capelli sono favolosi quando li lisci o li arricci, ma questi trattamenti li disidratano, pertanto sono particolarmente sconsigliati in caso di capelli bruciati. Cerca di limitare il più possibile l’uso di ferri, piastre e persino asciugacapelli. Dopo il lavaggio, lasciali asciugare all’aria e valorizzali al naturale anziché arricciarli o piastrarli.

Prima di procedere con la messa in piega, applica un termoprotettore per contenere i danni. I termoprotettori che hanno formulazioni ricche, come sieri, creme o lozioni, sono preferibili per i capelli bruciati e danneggiati.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Sicura di usare il phon giusto per i tuoi capelli? Ecco quale scegliere

Mai più capelli bruciati se segui questi accorgimenti

Spesso i capelli si bruciano a causa di decolorazioni o altri trattamenti di colorazione. Come fare, dunque, se si devono tingere i capelli per necessità? Anzitutto, devi far passare almeno 8 settimane tra una colorazione e l’altra. Se hai la ricrescita e non sono ancora passate 8 settimane dall’ultima tinta, usa un prodotto per ritoccare la ricrescita, come uno spray, una polvere o l’hennè ma non tingerli con tinture chimiche aggressive.

Proteggi i capelli dagli agenti atmosferici anche in inverno. I danni non vengono arrecati solo da tinte e messa in piega. Anche il sole, il freddo, il cloro e altri fattori ambientali possono essere un bel problema per i capelli bruciati. Prima di esporti al sole, coprili con un cappello, questo vale anche se vai in montagna. Se hai intenzione di andare a nuotare in piscina, inumidiscili con dell’acqua di rubinetto per evitare che assorbano il cloro, poi risciacquali non appena finisci.

Alcuni balsami senza risciacquo e altri prodotti per la messa in piega contengono ingredienti con proprietà che proteggono dai raggi UV, in questo modo i capelli non verranno rovinati dal sole.

Prima di andare a nuotare, cerca anche di applicare un balsamo senza risciacquo per evitare che i capelli assorbano sostanze chimiche e minerali dannosi presenti nell’acqua.

Se hai i capelli bruciati evita di usare spazzole dalle setole sintetiche , perché altrimenti corri maggiormente il rischio di strapparli e farli increspare. Opta per una spazzola in setole naturali. Per essere ancora più delicata, utilizza un pettine dai denti larghi.

, perché altrimenti corri maggiormente il rischio di strapparli e farli increspare. Opta per una spazzola in setole naturali. Per essere ancora più delicata, utilizza un pettine dai denti larghi. Usare una federa di seta può esserti utile, in quanto riduce la frizione e il conseguente effetto crespo quando ti giri durante il sonno.

può esserti utile, in quanto riduce la frizione e il conseguente effetto crespo quando ti giri durante il sonno. Cerca di seguire un’alimentazione bilanciata ricca di proteine magre, acidi grassi omega-3, ferro e vitamine A e C.

Capelli bruciati | Le 3 maschere S.O.S. fai da te

Se si hanno i capelli bruciati ma anche spenti o danneggiati, oltre ai 3 step che dovrete seguire, vi suggerisco alcuni rimedi naturali per la cura dei capelli. È sempre meglio scegliere ricette fatte in casa, preparate con ingredienti che, di sicuro, già si trovano nella vostra dispensa e che sono più economici ed efficaci di qualsiasi altro trattamento. Vediamo alcuni dei migliori rimedi naturali per i capelli bruciati.

Aloe Vera e Olio d’oliva | La maschera – ricetta

L’aloe vera nutre e rigenera i capelli, ne favorisce la crescita e li protegge dalle tinte e dagli eccessi di calore. L’olio di oliva rende i capelli più morbidi e crea una barriera protettiva, per evitare che si danneggino.

Ingredienti

5 cucchiai di aloe vera (75 gr)

2 cucchiai di olio di oliva (32 gr)

Procedimento

Tagliate una foglia di aloe vera ed estraetene il gel.

Mettete 5 cucchiai di questo gel in un recipiente e mescolatelo con l’olio di oliva.

Applicate la maschera sui capelli danneggiati e lasciatela agire per 30 minuti.

Infine, risciacquate i capelli come fate di solito, usando lo shampoo e il balsamo il più possibili naturali e senza parabeni.

Miele e uovo | La maschera s.o.s. – Ricetta

Il miele e le uova sono due ingredienti incredibili che elimineranno ‘aspetto spento e danneggiato dei capelli e li renderanno come nuovi. Il miele dona brillantezza ai capelli, mentre l’uovo contiene nutrienti ed enzimi che li rendono idratati e lisci come seta.

Ingredienti

1 uovo

2 cucchiai di miele (50 gr)

Procedimento

In una tazza, sbattete un uovo e mescolatelo con il miele.

Se volete una maschera ancora più idratante, potete aggiungere 1 cucchiaio di olio di cocco e 1 cucchiaio di olio di mandorle.

Applicate la maschera sui capelli (consigliata per capelli medi e lunghi) e copriteli con una cuffia di plastica.

Dopo 30 minuti, risciacquate con acqua tiepida.

Infine, lavate i capelli come d’abitudine e lasciateli asciugare all’aria o al massimo usate un phon con temperatura tiepida.

Olio di oliva, miele e uovo | La maschera per capelli bruciati

Conoscete già le proprietà di ognuno degli ingredienti che compongono questa maschera. Non ci sono dubbi, si tratta di una delle opzioni più efficaci che possiate provare.

Ingredienti

1 uovo

2 cucchiai di olio di oliva (32 gr)

1 cucchiaio di miele (25 gr)

Procedimento