Tinder | Un uomo conquista tutte le donne con questa storia di un’ anatra

Conquistare stando dietro una tastiera è spesso difficile, ma quest’uomo ha trovato un sistema davvero originale e funziona!

Le app di incontri sono molto popolari per fare nuovi incontri. Certo non si può dire che non abbiano qualche effetto collaterale. Innanzitutto destano qualche preoccupazione in quanto non si può mai sapere chi si nnasconde veramente dietro la tastiera, se è una persona sincera e leale o se usa profili fake. Può capitare di restare profondamente delusi dal primo incontro.

Davanti a questa grande diffidenza un uomo è riuscito a trovare il modo di ottenere il numero di telefono della corteggiata semplicemente raccontandogli una piccola storia su un’anatra! Un uomo talmente intelligente che questa storia è diventata virale.

Ti potrebbe interessare anche >>> Conosce una persona su Tinder e finisce in tragedia

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Conquista donne su Tinder raccontando questa storia su un’anatra

Come non dargli merito, in questa guerra spietata sulle app di incontri, volta alla conquista cercando di impressionare positivamente la persona corteggiata questo ragazzo ha vinto la medaglia per l’originalità.

In questa guerra di conquista sulle app e sui siti di incontri, tutte le strategie sono buone per distinguersi. Tra le tattiche più diffuse c’è quella di includere nel profilo una descrizione con parole biografiche che rassicurano sul proprio essere una persona con sani principi e valori, rassicurante oppure quella di utilizzare foto in cui si sorride e / dove si guarda direttamente l’obiettivo ed infine optare per una descrizione con un tocco di umorismo perchè si sa se si riesce a far ridere una donna si è già a metà dell’opera.

I conquistatori del web sono originali, ci sono esempi infiniti che narrano di come si sono distinti nel mucchio, c’è chi ha creato un CV divertente dell’amore o chi come questo ragazzo si gioca tutto correndo il rischio di raccontare una storia infantile … l’obiettivo è lo stesso per tutti, ottenere un numero di telefono per accorciare le distanze e arrivare al fatidico primo appuntamento.

Questo surfista ha optato per questa seconda opzione, la sua storia è stata resa nota dal sito Reddit che ha pubblicato le schermate della sua conversazione con tanto di emoji, inserite strategicamente.

Vi riveliamo nel dettaglio la sua tecnica originale, nel caso vogliate provarla!

“Un’anatra smarrita cammina nella foresta, in quale direzione dovrebbe andare? “, Inizia a crivere il giovane. La sua potenziale conquista futura risponde ” a sinistra “.

Il ragazzo continua:

“L’anatra si sposta in avanti e arriva vicino ad un lago. Più lontano sulla riva, c’è un ponte che può attraversare per raggiungere l’altro lato del lago. L’anatra usa questo ponte o nuota attraversando il lago? »

La ragazza risponde:

« Usa il ponte »

A questo punto il surfista scrive:

« Mentre la notte inizia a calare, l’anatra attraversa il ponte. Decisione saggia, perché il lago è insediato da alligatori […] attraversando il ponte l’anatra arriva in una vecchia città mineraria deserta ma ancora illuminata èperchè ancora fornita di elettricità.

A questo punto l’anatra deve rifugiarsi in una casa o attraversare la città per raggiungere la montagna? “.

Ti potrebbe interessare anche >>>> 5 regole per usare un’app per incontri online in tutta sicurezza

Il modo originale per ottenere un numero di telefono

La giovane donna continua a prestarsi al gioco divertita:

“Oh mio Dio, questa è una scelta rischiosa ma direi che data l’ora dovrebbe rifugiarsi in una delle case”

Il ragazzo allora insiste:

“L’anatra guarda la montagna ed in un primomomento esita, ma poi decide di entrare in una casa. Ne trova una la cui porta d’ingresso non è chiusa a chiave, la spinge con cautela, per essere sicura di non incorrere in qualche pericolo. Non trovando nulla di spaventoso entra ma rimane in guardia. Nel corridoio c’è un albero di Natale, una scrivania con un telefono e due porte. Dove dovrebbe mettersi a dormire? »

La ragazza risponde:

« Sotto l’albero di Natale ».

a questo punto il ragazzo porta delicatamente ma strategicamente la sua interlocutrice dove voleva arrivare fin dall’inizio:

“L’anatra apre prima le due porte e scopre delle stanze vuote. “pare che gli abitanti siano dovuti partire in uno stato di emergenza”. Quindi l’anatra si dirige verso la scrivania, dove trova un biglietto con su scritto “numero di telefono di * nome interlocutrice *è…”, ma il resto del pezzo di carta è sparito. L’anatra si chiede se dovrebbe comporre un numero qualsiasi, o lasciare la casa per dirigersi verso la montagna.

Cosa dovrebbe fare? »

La ragazza consiglia di « Comporre qualsiasi numero »

A qusto punto i ragazzo le dice:

« L’anatra si chiede quale potrebbe essere il numero di telefono del * nome della sua interlocutrice * pensa e pensa, alla fine lo indovina?».

E il suo slancio audace ovviamente piace alla giovane donna, che risponde a questo ultimo messaggio scrivendo il suo numero.

Ti potrebbe interessare anche >>>> App di incontri: i 6 errori da non fare

Una miscela di umorismo e gioco è stata sufficiente per sedurre la bella! Ti auguriamo lo stesso successo se scegli di adottare questa tattica … Buona fortuna!