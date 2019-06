Morgan ha ceduto: dopo una settimana di rinvio il cantante e giudice di famosi talent televisivi ha dovuto lasciare la sua casa. Ma prima di andarsene ha usato parole durissime con chi l’ha tradito.

Questa volta Morgan non ce l’ha fatta. Una settimana fa, a causa dei suoi problemi di salute, il cantante e popolarissimo giudice di talent era riuscito a far rinviare lo sfratto dalla sua casa di Monza.

Oggi però, allo scadere dei termini, si è dovuto arrendere all’ufficiale giudiziario e agli agenti intervenuti per farlo uscire di casa. Prima di andarsene però si è scagliato contro di loro usando parole dure sulla ex compagna Asia Argento e su alcuno colleghi.

Morgan sfrattato se la prende con i suoi traditori

Marco Castoldi in arte Morgan rimane un uomo libero, ma senza una casa. Dopo le polemiche delle ultime settimane sullo sfratto diventato esecutivo dal suo appartamento di Monza e dopo un ennesimo rinvio accordato dal tribunale per alcuni suoi problemi di salute, questa volta si è dovuto arrendere e andarsene.

Nel 2017 il Tribunale con una sentenza aveva decretato il pignoramento dell’alloggio, dopo che Morgan non aveva pagato gli alimenti alle figlie delle sue ex compagne, Asia Argento e Jessica Mazzoli, ma anche per un debito con Equitalia.

Lui ha sempre incolpato il suo commercialista, che aveva tradito la sua fiducia non versando le tasse dovute e lasciandolo così in una situazione difficile. E anche se qualcuno, come l’amica Simona Ventura, gli ha dato una mano anche di recente facendolo entrare in giuria a ‘The Voice of Italy’, alla fine ha dovuto rispettare la legge.

Il suo addio alla casa però è stato uno show. Morgan prima di uscire si è messo ad urlare contro la polizia, gridando che erano come il boia, e si è definito “l’ultimo bohémien” anche se ora dovrà andare a dormire sotto un ponte.

Ma il vero attacco è stato contro Asia Argento, anche se lui non l’ha citata. Ai giornalisti presenti ha detto che fino a quando faceva soldi c’era sempre gente pronta a spenderli, quando poi non ne ha avuti più l’hanno denunciato. E c’è una il cui nome inizia con la A che ha firmato questo sfratto solo per puro sadismo, perché è una persona cattiva e non ha veramente bisogno di quel denaro.

Marco poi si è arrabbiato anche con chi gira nel suo mondo ma non ha alzato un dito per sostenerlo: “Non sono amici, non ne ho. Gente come Vasco, Jovanotti e Ligabue pensa solo a fare dischi, come se importasse al mondo, ma non sono stati al mio fianco”. E voi da che parte state?

