Pomeriggio 5 | Maria Teresa Ruta ha raccontato a Barbara d’Urso che sua figlia Guendalina Goria da piccola è stata salvata da un angelo

Barbara d’Urso, durante l’ultima parte di Pomeriggio 5, invece di dedicarla come al suo solito alla cronaca rosa, ha deciso di parlare di angeli e di fantasmi.

In studio, oltre ai vari scettici, c’è stata anche Maria Teresa Ruta che ha raccontato la particolare vicenda che ha vissuto in prima persona tanti anni fa, vicenda legata a sua figlia Guendalina Gloria.

“Mia figlia è stata salvata da un angelo, è viva per miracolo” ha spiegato Maria Teresa Ruta a Pomeriggio 5. “Lei aveva aperto la portiera della macchina per attraversare da sola, è corsa via e una macchina l’aveva presa in pieno” ha raccontato la presentatrice da Barbara d’Urso. “Ho sentito qualcuno che mi teneva la mano sulla spalla, che mi tratteneva. Una luce ha avvolto mia figlia dopo lo schianto con la macchina, poggiandola delicatamente al suolo” ha proseguito. “Non so bene cosa sia successo”.

Cecchi Paone blocca Maria Teresa Ruta a Pomeriggio 5. Lei: “Me lo chiedo anche io”

Maria Teresa Ruta ha spiegato che dopo l’incidente, di cui sua figlia è uscita miracolosamente viva, ha trascorso tutto il giorno al pronto soccorso e Guendalina Goria non aveva nemmeno un piccolo graffio sulla sua pelle.

Alessandro Cecchi Paone a Pomeriggio Cinque non è sembrato affatto credere alle parole dell’ospite di Barbara d’Urso, che ieri ha smascherato la nuova concorrente del Grande Fratello Vip Asia Valente, nonostante l’episodio pare abbia numerosi testimoni. L’opinionista ha chiesto alla sua collega come mai, allora, quest’angelo che ha salvato sua figlia non fa lo stesso anche con gli altri bambini, visto che continuano a morire migliaia di persone nelle diverse parti del mondo.

“Non so risponderti Alessandro, ma è una domanda che mi sono posta anche io e non conosco la risposta” ha spiegato l’ospite di Pomeriggio 5. “Credo che esista qualche forma di energia e che tutti prima o poi assumiamo questa forma dopo la vita” ha proseguito Maria Teresa Ruta.

“Concordo con Maria Teresa” è intervenuta Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque, che qualche giorno fa ha fatto una precisazione su Clizia Incorvaia del GF Vip. “Credo in varie forme di energia, ne siamo circondati in qualche modo” ha concluso la bella conduttrice partenopea.

La testimonianza di Maria Teresa Ruta a Pomeriggio 5 ha colpito tutto il pubblico presente in studio e anche quello da casa, che di certo non si aspettava una confessione del genere nella puntata di oggi.