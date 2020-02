Elettra Lamborghini ha sbottato su Twitter dopo aver preso parte al programma di Daria Bignardi, L’Assedio

Elettra Lamborghini, ieri sera, è stata ospite di Daria Bignardi all’Assedio. La conduttrice ha chiesto alla sue ospite, reduce dall’esperienza di Sanremo 2020, se lo scorso 26 gennaio avesse votato alle elezioni regionali di Bologna.

L’interprete di Musica (E il resto scompare) ha replicato che è tornata apposta nel bel paese per votare e, quando la padrona di casa le ha chiesto di rivelare la sua preferenza, ha preferito non rispondere. Anche quando Daria Bignardi le ha chiesto se fosse contenta del risultato.

I social del programma, però, hanno ripostato quel momento modificando leggermente quando accaduto. In che modo? Il messaggio lasciava intendere una preferenza che la cantante non aveva in nessun modo manifestato, al fine appunto di non creare polemiche.

“Se avessi voluto rivelare la mia preferenza politica, lo avrei fatto in televisione” ha sbottato Elettra Lamborghini dopo l’intervista a L’Assedio. “Per favore, non alziamo polveroni inutili. Non ho espresso mezza parola apposta!”.

Dopo la “protesta” della cantante, il tweet è magicamente sparito.

Leggi anche:

Elettra Lamborghini sull’esibizione a Sanremo: “Mi sono preparata mesi”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

L’Assedio | Elettra Lamborghini asfalta gli haters: “Faccio musica e twerko!”

Gli haters di Elettra Lamborghini hanno subito approfittato del momento per attaccarla, ma lei ha prontamente replicato. In molti, infatti, l’accusavano di aver votato per La Lega, ma la giovane ereditiera non aveva espresso nessun tipo di preferenza politica.

“Non mi aspettavo assolutamente che voleste una coscienza politica da parte mia così attiva!” ha riposto Elettra Lamborghini su Twitter. “Per chi non l’avesse capito, mi occupo di fare musica e twerko. E il resto scompare!” ha proseguito la cantante. “Ps, se proprio ci tenete a saperlo, non ho votato per La Lega” ha concluso l’ospite di Daria Bignardi all’Assedio, che ieri aveva divertito la padrona di casa raccontando di quel fan che le ha confidato di trovarla ingrassata.

Elettra Lamborghini, infatti, non ha nessuna intenzione di farsi conoscere per le sue ideologie politiche, ma soltanto per la musica che propone al suo pubblico da qualche tempo. Pubblico che ha conquistato anche con la sua genuina simpatia, come dimenticare d’altronde la sua reazione alla squalifica di Bugo e Morgan, visto che ieri ha incontrato il cantante proprio negli studi de L’Assedio.

Leggi anche:

Domenica In | La Lamborghini preoccupa Mara Venier: “Mi licenziano!”

Visualizza questo post su Instagram Esta es la historia de mi culon 🍑🎶🎵 Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettramiuralamborghini) in data: 20 Feb 2020 alle ore 8:09 PST

Elettra Lamborghini ha risposto alle polemiche sulla sua ospitata all’Assedio come soltanto lei sa fare.