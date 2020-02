Chiara Nasti attraverso il suo popolarissimo profilo TikTok, ironizza sul programma Uomini e Donne suscitando il disappunto del web

Chiara Nasti è una popolarissima influencer che si è guadagnata l’affetto dei suoi followers grazie alla sua capacità di fornire dettagli succulenti sulla moda del momento e attraverso la sua famosa linea di abbigliamento che porta avanti con successo. Simpatica e pungente allo stesso momento, la Nasti ha realizzato un video comico, sul suo profilo TikTok, che però non è andato a genio proprio a tutti. Nello specifico, l’influencer ha mimato un dialogo che tempo fa spopolò su Instagram, in cui si ironizza sulla qualità del programma Uomini e Donne, definendolo una trasmissione per “dementi”. Tralasciando l’infelicità del termine utilizzato, di cui però non si può ritenere Chiara Nasti, direttamente responsabile, dal momento che quest’ultima si è limitata a recitare uno scambio di battute già presente in rete, resta il fatto che la bella modella napoletana, facendo del sarcasmo sul format condotto da Maria De Filippi, ha tralasciato un dettaglio importante, quello della partecipazione allo stesso da parte di sua sorella Angela Nasti.

Chiara Nasti e quel video ironico sulla qualità di Uomini e Donne

Chiara Nasti ha suscitato la perplessità di molti a causa di un suo video nel quale prende palesemente in giro chi prende parte al programma Uomini e Donne, definendo i partecipanti “burini e burine”. La cosa non sembra essere andata giù al pubblico della Nasti, dal momento che proprio sua sorella più piccola, Angela, è stata tronista poco tempo fa. C’è da sottolineare però, che sebbene dietro la pubblicazione di quel video si suppone ci sia stato un intento provocatorio, Chiara Nasti, era ben consapevole e cosciente di ciò che stava realizzando. Possiamo dunque immaginare che a spingere la modella a realizzare quel filmato ci sia stato proprio l’intento goliardico di ironizzare su una questione su cui a volte si mostra troppa reticenza. Tra l’altro. è possibile ricordare che la Nasti non è estranea ad esternazioni che poi si sono trasformate in “gaffe”, basti pensare a quando dichiarò:“Non bevo acqua da due anni”, scatenando una vera e propria bufera.

A questo punto, non resta che attendere la risposta di Angela. Sta a lei decidere se identificarsi con i prototipi descritti da sua sorella che secondo lei, di solito, prendono parte al programma o farsi una risata, mostrando la acuta capacità di cogliere l’ironia.

Gina D’Antonio