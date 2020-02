Michelle Hunziker scrive una dolce dedica all’amica Silvia Toffanin: “sono fiera di te e felice di vederti dove sei oggi come una sorella”.

Michelle Hunziker dedica dolcissime parole all’amica Silvia Toffanin. La showgirl svizzera che è spesso ospite di Verissimo dove racconta le novità della sua vita privata e professionale, ha sorpreso l’amica Silvia e i fans pubblicando una dedica davvero speciale.

Michelle Hunziker, la dedica a Silvia Toffanin: “ci siamo conosciute da ragazzine. Sono fiera di te, hai seminato davvero bene”

Michelle Hunziker e Silvia Toffanin sono la dimostrazione che l’amicizia vera, nel mondo dello spettacolo, esiste davvero. Dopo Ermal Meta e Fabrizio Moro che continuano ad essere molto amici a distanza di due anni dalla vittoria al Festival di Sanremo con Non mi avete fatto niente dimostrando che, di fronte all’affetto vero non possono nascere invidie e gelosie, anche la Hunziker e la Toffanin sono un bellissimo esempio di amicizia e di solidarietà femminile

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

“Cara Silvia,

Ci siamo conosciute quando eravamo ragazzine.

Abbiamo tante cose che ci legano da anni… come il nostro Frank e la nostra piccola grande Graziellina…sono tanti anni ormai che camminiamo insieme, ognuna con la sua personalità e i suoi spazi.

Ti ricordi quanto eravamo curiose e piene di sogni? Avevamo deciso di realizzarci, eravamo determinate e come dico sempre alle mie figlie: avevamo tanta tanta ”fame”! Fame di studiare, di evolvere e comprendere quale fosse il nostro posto nel mondo del lavoro.

È arrivato il momento di farti i complimenti… hai seminato davvero bene Silvia. Ti sei dedicata anima e corpo al tuo programma, non hai MAI smesso di studiare e tutto questo in un elegantissimo silenzio e con grande personalità.

Sono fiera di te, fiera e felice di vederti dove sei oggi come una sorella.

Avanti tutta!! Ti voglio bene”.

Come risponderà Silvia Toffanin? Ricambierà l’affetto della Hunziker durante la prossima puntata di Verissimo?