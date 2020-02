Antonella Fiordelisi in un suo sfogo su Instagram ammette di essere stata contattata da un calciatore famoso, che però ha cancellato subito i messaggi

Antonella Fiordelisi ultimamente ci sta regalando momenti ad alta tensione emotiva. Se prima ci ha indirettamente informati di un suo periodo “no” con il suo fidanzato Francesco Chiofalo, adesso ci ha anche rivelato che un famoso calciatore di “Serie A” ha provato a contattarla su Instagram e poi ha cancellato le prove di quella conversazione. La cosa su cui è necessario riflettere però, è il fatto che Antonella abbia ammesso di aver risposto ai messaggi di questo personaggio misterioso.

Azione, la sua, che potrebbe essere ritenuta innocua in un periodo tranquillo, ma che messa in relazione al suo periodo burrascoso con il fidanzato, lascia abbastanza interdetti. Cosa starà accadendo ad Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo? E soprattutto, chi sarà mai questo calciatore che prima si avvia in una conversazione con la schernitrice e poi cancella le prove? Francesco la prenderà bene o si ridurrà di nuovo in lacrime per Antonella?

Antonella Fiordelisi chatta con un calciatore: come va con Francesco?

Antonella Fiordelisi nelle sue storie su Instagram ha ammesso di essere stata contattata da un calciatore di “Serie A”. Ovviamente la bella sportiva ha evitato di fornire l’identità del buongustaio che però a detta di lei, ha peccato di codardia, avendo cancellato le prove del suo gesto. C’è da dire che quello più preoccupato di questo gesto, dovrebbe essere Francesco Chiofalo che nel sentire che la sua fidanzata ha ricevuto messaggi da un altro uomo, non avrà di certo gradito.

Antonella però, potrebbe aver deciso di rispondere al personaggio in questione per gentilezza, oltre che per curiosità, senza per questo voler mancare di rispetto al suo fidanzato al quale ha dimostrato in più occasioni di tenere. La questione è più delicata e restituisce l’idea di una presunta crisi tra lei e Chiofalo, come ha lasciato presagire Antonella Fiordelisi, anche nel suo sfogo precedente in cui ha esplicitamente chiesto, rivolgendosi alle sue fan:”Non chiedetemi di Francesco”.

Cosa starà succedendo tra i due? Ritorneranno a sorridere come un tempo o presto si avvieranno alla chiusura della loro tormentata storia?

Gina D’Antonio