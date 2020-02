Antonella Fiordelisi su Instagram: “Non chiedetemi di Francesco”

Antonella Fiordelisi, nel gioco domanda/risposta su Instagram, a chi le chiede della sua situazione con Francesco Chiofalo, risponde in maniera ambigua

Antonella Fiordelisi sembra non trovare pace con il suo fidanzato Francesco Chiofalo. Dopo aver superato un periodo difficile in cui i due si erano allontanati a causa del tradimento di lui, Antonella aveva deciso di perdonare Francesco, concedendogli una seconda opportunità, in vista del sentimento ancora forte. Le cose, sembravano procedere in maniera positiva, ma le ultime dichiarazioni della Fiordelisi lasciano intendere altro.

Infatti, la sportiva, nel classico gioco delle domande su Instagram, a chi le ha chiesto della sua attuale situazione con Chiofalo, ha risposto in maniera quasi seccata, suggerendo ai suoi followers di non ritornare sull’argomento. Le cose quindi, nonostante la buona volontà di entrambi, potrebbero non essere più quelle di prima e Antonella Fiordelisi potrebbe aver capito di aver bisogno di più tempo o di più attenzioni da parte del fidanzato per archiviare definitivamente il periodo doloroso dal quale sono appena usciti entrambi.

Antonella Fiordelisi su Francesco Chiofalo: “Non mi fido più”

Antonella Fiordelisi ha confessato, sul suo profilo Instagram, di non riuscire a fidarsi più del suo fidanzato Francesco Chiofalo, dopo che al termine di quest’estate è venuta a conoscenza di un tradimento da parte sua. La schermitrice ha anche chiesto ai suoi followers di pazientare e di non insistere su questa faccenda delicata, che evidentemente le arreca non poca sofferenza. In realtà, sebbene sembrasse archiviata la storia venuta fuori quest’estate e nonostante Antonella Fiordelisi avesse deciso di concedere al suo fidanzato una seconda opportunità, le cose non devono essere semplici per lei, che a causa di un dettaglio o un particolare, potrebbe ritrovarsi costretta a ricordare cose spiacevoli.

Francesco Chiofalo come avrà preso quest’allontanamento? Ce la faranno a superare la crisi?

Gina D’Antonio