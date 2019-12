Francesco Chiofalo chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Francesco Chiofalo è un personal trainer di 30 anni, nato a Roma nel 1989 è altro 175 centimetri e pesa circa 80 kg. Fin da piccolo il suo sogno nel cassetto era quello di diventare un giocatore di rugby professionista a livello mondiale. Tuttavia a causa di un problema fisico non ha potuto realizzarlo.

Lavora oltre che come allenatore anche nel bed & breakfast di famiglia. Il suo volto diventa noto nel mondo dello spettacolo in seguito alla sua partecipazione al reality show di Canale 5, Temptation Island. Ma scopriamo qualcosa di più su di lui e sulla sua vita privata.

Nome: Francesco Chiofalo

Soprannome: Lenticchio

Età: 30 anni

Data di nascita: 1989

Luogo di nascita: Roma

Titolo di studio: /

Professione: Personal trainer

Altezza: 175 cm

Peso: 80 kg

Account social: Instagram

Francesco Chiofalo: Instagram

Francesco Chiofalo è molto attivo sui social. Il suo account Instagram è seguito da oltre 1milione persone e conta circa 360 post. Si tratta di un profilo privato e quindi non accessibile a tutti tuttavia sappiamo che ama condividere principalmente selfie, shooting fotografici, scatti insieme alla sua fidanzata, ai suoi amici o che riguardano le sue più gradi passioni e la sua vita quotidiana. Sui social è possibile trovare numerosi profili con il medesimo nome ma il suo account ufficiale è questo qui.

Il 30enne sembra non abbia attivo nessun profilo né su Facebook né su Twitter, quindi quelli che trovate sul web o sono profili falsi o fanpage create durante in seguito alla sua partecipazione a Temptation Island.

Francesco Chiofalo: vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Francesco sappiamo che ha avuto una relazione con Selvaggia Roma. Con lei partecipa a Temptation Island per mettere alla prova il loro rapporto ma questa esperienza non finisce nel migliore dei modi infatti il programma determina la rottura della loro storia, dopo cinque anni d’amore.

Successivamente non ha nessuna relazione nonostante la sua ex affermi ripetutamente il contrario. Nell’aprile del 2019 Chiofalo annuncia di essersi fidanzato Antonella Fiordelisi, ex tentatrice di Nicola Panico (ex di Sara Affi Fella). I due avrebbero dovuto partecipare a Temptation Island Vip ma tutto crolla improvvisamente.

Infatti ad agosto la loro relazione giunge al capolinea a causa di un tradimento da parte di lui. Una certa Aurora Ciorbi, che conferma di aver avuto una relazione con Francesco durata un anno e mezzo. Antonella era distrutta dopo aver scoperto la relazione: “Non c’entrano ex in cerca di visibilità in questa situazione, ma solamente una ragazza con cui si è frequentato fino a meno di 2 mesi fa. Ho il cuore distrutto”

Aurora dal suo canto ha risposto: “Non ho mai voluto parlare pur avendo tutte le carte in regola per farlo, per disinteresse di questo mondo “gossip” che non mi appartiene. Ma arrivati a tal punto mi vedo costretta a dire la verità. Sto parlando di Francesco Chiofalo, una persona che non è quello che vuole far apparire, una persona con cui ho convissuto per un anno e mezzo ma che per ovvi motivi non ha mai fatto uscire la nostra relazione, gli stessi motivi che mi hanno portato a lasciarlo a marzo di quest’anno”.

Anche Lenticchio è rimasto distrutto dalla fine della loro relazione tant’è che in diverse occasione ha affermato di star soffrendo molto e di non riuscire neanche a mangiare e bere. Ma tutto si risolve per il meglio infatti dopo varie settimane, nel novembre del 2019, Francesco e Antonella ufficializzano il loro ritorno insieme.

Francesco Chiofalo: tumore

Francesco Chiofalo ha dovuto affrontare un dolorosissimo periodo quando nel dicembre del 2018 scopre di avere un tumore al cervello. Una notizia che ha voluto comunicare anche a tutti i suoi followers attraverso le sue Instagram Stories: “Non è facile dire questa cosa, premetto che con questo video non voglio fare pena a nessuno e non sto scherzando. Lo faccio solo perché non posso più far finta di stare bene. Sto male, sono gravemente malato.”

Poi aggiunge: “Ho scoperto di essere malato di tumore al cervello a 29 anni, è gigantesco. Mi hanno detto che è di cinque centimetri. È grosso quanto una palla da biliardo. Sono inca**ato con il mondo. Scusatemi se non sarò molto presente sui social. Non so se continuerò a pubblicare su Instagram. Farò come mi sento di fare”. Per fortuna tutto va per il meglio e, grazie all’operazione, Francesco può tornare a vivere la sua vita.

Francesco Chiofalo: carriera

Francesco Chiofalo come detto in precedenza lavora come personal treiner e nel bed & breakfast di famiglia. Per lui il successo arriva grazie alla partecipazione a Temptation Island, nel programma viene apprezzato per la parlata romana e la sua autoironia. Aspetti che gli hanno portato molto riscontro sui social media.

In seguito ritornerà a Temptation Island ma questa volta nelle vesti di tentatore e nel 2019 è nel videoclip di DinDan, canzone d’esordio della fidanzata Antonella Fiordelisi. Nell’agosto dello stesso anno viene annunciata la sua partecipazione a Temptation Island Vip, tra i concorrenti anche Er Faina con il quale ha un terribile scontro. Alla fine non parteciperà al programma a causa della rottura con la sua fidanzata.