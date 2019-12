Rita Rusic chi è | età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Rita Rusić chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Rita Rusić è una produttrice cinematografica e attrice di 59 anni. Lei è nata il 16 maggio 1960 a Parenzo sotto il segno del Toro, è alta 175 centimetri e peca circa 60 kg. I suoi genitori sono emigrati della jugoslavia ed il sogno era quello di fare la pediatra da bambina.

Ha trascorso moltissimi anni in collegio e quando era piccola si è trasferita a Busto Arsizio, in provincia di Milano. Ma scopriamo qualcosa di più su la showgirl, sulla sua vita privata e sulla carriera.

Nome: Rita Rusić

Età: 59 anni

Data di nascita: 16 maggio 1960

Luogo di nascita: Parenzo

Segno zodiacale: Toro

Titolo di studio: /

Professione: Attrice, Produttrice cinematografica

Altezza: 175 cm

Peso: 60 kg

Account social: Instagram

Rita Rusić: Instagram

Rita Rusić è molto attiva sui social. Il suo account Instagram è seguito da 123mila persone e con conta oltre 4,3mila post, qui ama condividere con le persone che la seguono e la supportano: selfie, foto insieme ad amici e colleghi di lavoro, shooting fotografici accattivanti. Sono presenti anche scatti che riguardano la sua vita privata e la sua carriera. Il suo account ufficiale, se volete seguirla, è questo qui.

La 59enne sembra non abbia attivo nessun profilo né su Facebook né su Twitter, quindi quelli che trovate sul web o sono profili falsi o fanpage create in seguito all’annuncio della sua partecipazione alla 4 edizione del Grande Fratello Vip.

Rita Rusić: vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Rita Rusić sappiamo che ha avuto una relazione con Cecchi Gori, incontrato nel film Asso, da lui prodotto. I due si fidanzano subito e ben presto convolano a nozze. Dal matrimonio ha avuto due figli, Vittoria e Mario.

Tuttavia il loro rapporto non è stato il massimo, caratterizzato da costanti alti e bassi: “Telefonava ogni giorno per sapere se ero a casa. Il maggiordomo mi diceva: ‘Ha telefonato il Signorino Vittorio’ e io: ‘Di nuovo? E che cosa voleva?’ ‘Sapere se era a casa’. Se non c’ero lui faceva contare le mie valigie per assicurarsi che non me ne fossi andata”. Questa sua gelosia li ha spinti verso il divorzio, nonostante ciò ora il loro rapporto è dei migliori.

Rita Rusić: carriera

La carriera di Rita Rusić inizia nel 1960 quando inizi a dedicarsi alla musica e bel 1982 fa il suo debutto come attrice nel film Attila flagello di Dio. In seguito oltre al lavoro di attrice si dedica anche agli affari infatti diventa la socia di suo marito Vittorio ed inizia a produrre inizi film, tra cui La vita è bella.

In seguito al divorzio, nel 2000, fonda la Rita Rusic Company, con la quale ha prodotto anche Scusa ma ti chiamo

amore. Otto anni più tardi viene rilasciato il suo libro erotico sentimentale Jex Sex Diario, e nel 2010 è giurata nel talent show Ballando con le stelle.

Nel 2019 viene annunciata la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. A tal proposito ha affermato: “Ho questa cosa dentro, questa voglia di provocare, perché di base voglio o vorrei comunicare questo mio desiderio di grande libertà, di voler essere come voglio, che è il lusso estremo. Sono single, sono libera e, quindi…spero di trovare nella Casa qualcuno che sia interessante, spero che tutto questo mi intrighi e mi prenda. Ma sicuramente sarà così perché lì non hai distrazioni”. Poi sull’amore con lo stesso sesso afferma: “Innamorarmi di una donna? A livello caratteriale, come comunanza di interessi, massì. Sensualmente, detta così, no. Però, chi lo sa?”.