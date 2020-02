Nina Zilli dopo aver archiviato la sua storia con Omar Hassan, ritrova la felicità accanto ad un altro uomo, molto noto al panorama musicale italiano

Nina Zilli e Danti si stanno frequentando. A rendere nota la notizia ci hanno pensato direttamente loro attraverso dei video in cui erano intenti a scambiarsi effusioni e tenerezze. Come riportato dal sito “adnkronos”, i due, avrebbero deciso di confermare la loro liason per placare la curiosità morbosa dei paparazzi che avrebbero deciso di non dar pace alla cantante. Danti, che all’anagrafe è registrato come Daniele Lazzarin, è famoso soprattutto per essere stato l’autore di pezzi di successo come “Andiamo a comandare” cantato poi da Rovazzi e “Senza pagare”, successo indiscusso di Fedez e J-Ax e oltre ad aver conquistato il pubblico che si è appassionato ai suoi testi, ha conquistato anche il cuore di Nina Zilli

Galeotta fu la musica e chi la compose, potremmo dire, dal momento che è stata proprio una canzone ad avvicinare Nina Zilli e Danti.

Gina D’Antonio