Giorgia Palmas | L’ex velina pronta a convolare a nozze: “Cosa aspetto?”

Giorgia Palmas divisa fra lavoro e sentimenti. Continuano le collaborazioni con i vari brand di moda per l’ex velina, pronta anche a convolare a nozze con Filippo Magnini.

La bella stagione sta arrivando, l’ex velina Giorgia Palmas ne è convinta e si mostra in tutto il suo splendore sui social network: il suo account Instagram è fra i più cliccati, complice anche il lavoro che la Palmas svolge. Infatti la modella e showgirl porta avanti, con garbo e maestria, diverse collaborazioni con vari brand di moda.

Anche lei ha prestato il fianco all’imprenditoria digitale con l’auspicio di farsi notare ulteriormente e lanciare, qualora capitasse l’occasione, qualche nuova tendenza. Spunta il sole e la Palmas rifiorisce, in attesa del lieto evento: il matrimonio con Filippo Magnini, il campione di nuoto è sempre più convinto. Vuole sposarsi l’ex velina. I due non si nascondono più: l’hanno annunciato tempo fa a Verissimo, nozze previste per fine marzo.

Giorgia Palmas, lavoro e amore: il matrimonio con Filippo Magnini e tante novità professionali per l’ex velina

Allora assume tutto un altro senso la didascalia: “È dietro l’angolo, la sento” potrebbe riferirsi non solo alla bella stagione imminente ma all’arrivo di una nuova vita coniugale da vivere insieme: da fidanzati, magari conviventi, a coniugi. Il passo è importante, per questo è bene farlo con le scarpe giuste: per nulla casuale neppure la partnership della Palmas con un noto brand di calzature.

I preparativi, intanto, sono già cominciati: con Elena Barolo a farle da testimone, l’ex velina non teme nulla. Infatti hanno già iniziato ad organizzare le prime tappe verso l’altare. Seguirà il resto, anche se il mese di marzo oramai è imminente e i giorni passano rapidamente.

D’altronde, lei non aspetta altro, così come il buon Magno che ribadisce: “Il matrimonio è un passo importante è sono sempre più convinto di volerlo fare con Giorgia”. Insomma, in definitiva, si finisce – in un modo o nell’altro – a parlare di passi e di scarpe per entrare a capofitto in questa nuova fase sentimentale e coniugale. Non resta che attendere il prossimo scatto.

