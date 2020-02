Non mi avete fatto niente, la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 20188, compie 2 anni: il grande gesto di Ermal Meta e Fabrizio Moro.

Non mi avete fatto niente, la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2018, compie 2 anni. Esattamente il 6 febbraio 2018, Ermal Meta e Fabrizio Moro presentavano sul palco del Teatro Ariston di Sanremo una canzone che è diventata un inno contro la paura e i cui proventi stanno salvando la vita di tantissime persone grazie al gesto di Ermal Meta e Fabrizio Moro che hanno ceduto i diritti d’autore della canzone Emergency.

Non mi avete fatto niente compie due anni: Ermal Meta e Fabrizio Moro cedono i diritti a Emergency che finanzia oltre dodicimila interventi chirurgici

Il 6 febbraio 2018 è una data che i fans di Ermal Meta e Fabrizio Moro non dimenticheranno mai e che stanno celebrando sui social ricordando esattamente il momento in cui i MetaMoro, come i fans chiamano con affetto Ermal Meta e Fabrizio Moro, regalarono al mondo un vero e proprio capolavoro perché “Non mi avete fatto niente” non è solo una canzone, ma è un inno contro ogni forma di paura e con cui i due cantautori, considerati tra i migliori presenti in Italia, hanno chiesto ai propri fans di non arrendersi e di continuare a sognare e a vivere perchè “questa è la mia vita che va avanti oltre tutto, oltre la gente. Non avete avuto niente perché tutto va oltre Le vostre inutili guerre”.

La canzone è stata un vero successo con il videoclip ufficiale che ha collezionato più di 32 milioni di visualizzazioni. La canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2018 sta aiutando anche tantissime persone a subire operazioni chirurgiche che, al contrario, non avrebbero potuto fare. Grazie ai diritti d’autore che Ermal Meta e Fabrizio Moro hanno deciso di cedere ad Emergency, infatti, sono stati finanziati oltre 12mila interventi chirurgici.

“Non sapevamo bene cosa fare o come usare questa canzone per fare qualcosa di concreto, ma dopo il Festival ci siamo confrontati e guardandoci negli occhi ci siamo detti che questa canzone non parla della nostra storia personale e che la cosa giusta da fare era donare i proventi dei nostri diritti d’autore affinché potessero servire ad aiutare chi ne ha davvero bisogno“, aveva raccontato su Facebook Ermal Meta.

“Abbiamo scelto di donarli ad Emergency e ne siamo felici. Ogni cosa ha la sua ragione d’esistere ed è per questa ragione che questa canzone è venuta al mondo“, aveva annunciato.

“Grazie a SIAE e ai diritti concessi da @FabrizioMoroOff e @MetaErmal negli scorsi mesi siamo riusciti a portare avanti oltre 12mila interventi chirurgici: un grande risultato” Chiara Marchini, Responsabile relazioni con il mondo dello spettacolo di @emergency_ong #CasaSIAE

🎤 pic.twitter.com/34BVdpHw1i — SIAE (@SIAE_Official) February 5, 2020

L’hashtag #Nonmiavetefattoniente sta già spopolando su Twitter. I fans di Ermal Meta e Fabrizio Moro, infatti, sono ancora fermi a febbraio 2018 quando i MetaMoro fecero innamorato delle loro voci e delle loro parole non solo l’Italia, ma tutto il mondo. Su Twitter, così, sono davvero tanti i messaggi dedicato allo speciale anniversario.

Esattamente due anni fa ascoltavamo per la prima volta “Non mi avete fatto niente”. Quanto bene ha fatto e continua a fare questa canzone ❤️#ErmalMeta #FabrizioMoro #NonMiAveteFattoNiente pic.twitter.com/iSJE51iusV — Ilaria 😊🐺🌹🍩🐞🐞 (@ilariami1) February 6, 2020

IL vostro gesto ha aiutato e aiuterà tante persone,👏 questa è la forza della musica!, 🎶Ermal e Fabri sono orgogliosa di voi, avete due cuori immensi. ❤️❤️ Grazie. 🤗 #NonMiAveteFattoNiente — Antonel ❤️🐺🎶 (@Antonel89048649) February 6, 2020

12.000 frutti concreti di una danza contro la paura, per aiutare le vittime delle stupide guerre che feriscono e uccidono tanti innocenti…

Grazie @MetaErmal e @FabrizioMoroOff perche’ anche una canzone puo’ cambiare il mondo. Orgogliosi di voi #NonMiAveteFattoNiente#Emergency https://t.co/VEaTXHgCU3 — Arianna {Arix}☆ (@Ari_seme) February 5, 2020

Un anno da questo incredibile progetto, da quando tante voci si sono unite nonostante la distanza e le lingue differenti 💝 #NonMiAveteFattoNiente #NonMiAveteFattoNienteInternationalEdition #ErmalMeta #FabrizioMorohttps://t.co/uNDF7YyEZx — Ail 🦋 (@elemaail) February 5, 2020

Il testo di Non mi avete fatto Niente

A Il Cairo non lo sanno che ore sono adesso

Il sole sulla Rambla oggi non è lo stesso

In Francia c’è un concerto

La gente si diverte

Qualcuno canta forte

Qualcuno grida a morte

A Londra piove sempre ma oggi non fa male

Il cielo non fa sconti neanche a un funerale

A Nizza il mare è rosso di fuochi e di vergogna

Di gente sull’asfalto e sangue nella fogna

E questo corpo enorme che noi chiamiamo Terra

Ferito nei suoi organi dall’Asia all’Inghilterra

Galassie di persone disperse nello spazio

Ma quello più importante è lo spazio di un abbraccio

Di madri senza figli, di figli senza padri

Di volti illuminati come muri senza quadri

Minuti di silenzio spezzati da una voce

Non mi avete fatto niente

Non mi avete fatto niente

Non mi avete tolto niente

Questa è la mia vita che va avanti

Oltre tutto, oltre la gente

Non mi avete fatto niente

Non avete avuto niente

Perché tutto va oltre le vostre inutili guerre

C’è chi si fa la croce

E chi prega sui tappeti

Le chiese e le moschee

L’Imàm e tutti i preti

Ingressi separati della stessa casa

Miliardi di persone che sperano in qualcosa

Braccia senza mani

Facce senza nomi

Scambiamoci la pelle

In fondo siamo umani

Perché la nostra vita non è un punto di vista

E non esiste bomba pacifista

Non mi avete fatto niente

Non mi avete tolto niente

Questa è la mia vita che va avanti

Oltre tutto, oltre la gente

Non mi avete fatto niente

Non avete avuto niente

Perché tutto va oltre le vostre inutili guerre

Le vostre inutili guerre

Cadranno i grattaceli

E le metropolitane

I muri di contrasto alzati per il pane

Ma contro ogni terrore che ostacola il cammino

Il mondo si rialza

Col sorriso di un bambino

Col sorriso di un bambino

Col sorriso di un bambino

Non mi avete fatto niente

Non avete avuto niente

Perché tutto va oltre le vostre inutili guerre

Non mi avete fatto niente

Le vostre inutili guerre

Non mi avete tolto niente

Le vostre inutili guerre

Non mi avete fatto niente

Le vostre inutili guerre

Non avete avuto niente

Le vostre inutili guerre

Sono consapevole che tutto più non torna

La felicità volava

Come vola via una bolla