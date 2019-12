Barbara d’Urso | Chiara Nasti replica alla gaffe della conduttrice a Live Non è la d’Urso

Barbara d’Urso durante la diretta di ieri di Live Non è la d’Urso ha commesso una clamorosa gaffe con Chiara Nasti.

La bella conduttrice l’ha invitata in studio convinta che fosse Chiara Biasi, influencer al centro della cronaca rosa a causa dello scherzo realizzato da Le Iene Show su Italia 1.

Il web ha subito preso di mira la sorella dell’ex tronista di Uomini e Donne, facendole notare che se non fosse stato per lo scambio di persona non l’avrebbero mai invitata a Live Non è la d’Urso.

“L’importante” ha replicato Chiara Nasti sulla gaffe di Barbara d’Urso. “E che non sbagliano nome mentre mi compilano il bonifico!” ha aggiunto, facendo notare che poco le importa della gaffe, l’importante è il gettone della sua presenza.

