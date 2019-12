Live Non è la d’Urso: incidente in diretta per Barbara d’Urso

Live Non è la d'Urso | Barbara d'Urso ha un incidente durante la conduzione del talk dedicato alla politica

A Live Non è la d’Urso la padrona di casa ha avuto un incidente in diretta. Cosa è successo?

Barbara d’Urso, mentre era intenta a presentare il talk dedicato ai politici che diventano sempre più dei personaggi legati al mondo dello spettacolo, ha rischiato di cadere.

Fortunatamente, la conduttrice è riuscita a recuperare l’equilibrio evitando di commettere una clamorosa gaffe durante un momento così importante del suo programma del lunedì sera.

A Live Non è la d’Urso, dopo la gaffe negli studi di Pomeriggio 5, è arrivato un momento che sicuramente sarà ripreso da Striscia La Notizia. Cosa è successo?

Barbara d’Urso ha avuto un incidente in diretta. La conduttrice ha rischiato di cadere, ma fortunatamente è riuscita a recuperare l’equilibrio, evitando di farsi del male. “Barbara, gli occhi sono la peggiore cosa!” ha esordito Alessandra Mussolini a Live Non è la d’Urso, che ormai ricopre il ruolo di opinionista all’interno del programma, facendo riferimento alle persone che non provano una particolare simpatia per la conduttrice.

“Beh, sai come si dice dalle mie parti?” ha replicato Barbara d’Urso. “Non sputare in cielo, che faccia ritorna. Chiunque mi stia nominando, può succedere anche a lui!” ha concluso la conduttrice di Live Non è la d’Urso.

Fortunatamente, Barbara è riuscita a riprendere il controllo della situazione, nonostante l’incidente in diretta a Live Non è la d’Urso.

Tra l’altro, negli scorsi giorni, ha fatto molto discutere un fuori onda proveniente da Striscia la Notizia, in cui il conduttore Ezio Gregio fa una battuta di cattivo gusto nei confronti della conduttrice di Pomeriggio 5.

Barbara d’Urso, almeno per il momento, ha preferito non esprimersi in merito al fuori onda trapelato in rete negli scorsi giorni sul suo conto. Come del resto, nemmeno Ezio ha commentato o si è scusato con quanto accaduto.