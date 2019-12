Perché su WhatsApp compare la scritta Facebook? Numerosi utenti se lo stanno chiedendo e la spiegazione è molto più semplice del previsto.

Tutti l’abbiamo notata e almeno per un secondo nella nostra mente è balenata la domanda “come mai?”

La scritta Facebook è sbarcata anche su WhatsApp: aprendo l’app di messaggistica più usata di sempre, gli utenti hanno potuto notare in questi ultimi giorni la scritta “from Facebook” balenare sullo schermo.

Ma a che cosa è dovuta questa novità? Solo design o ci saranno delle conseguenze pratica da iniziare a mettere in conto?

Perché su WhatsApp compare la scritta Facebook?

Facebook, l’azienda di Mark Zuckerberg, è proprietaria di WhatsApp già dal 2014 ma ad oggi non aveva mai sentito il bisogno di marcare il territorio così visibilmente. Ora invece ha deciso di marchiare con il proprio nome una delle sue applicazioni più utilizzate.

In molti sono pronti a giurare che si tratti semplicemente di un’anticipazione dell’inevitabile futuro. Sembra infatti che la strada tracciata da Zuckerberg vada chiaramente verso una sostanziale integrazione delle tre grandi piattaforme di sua proprietà: Facebook, Instagram e, appunto, WhatsApp.

Pare infatti che l’azienda abbia già iniziato i primi test volti a unificare WhatsApp, Facebook Messenger e Instagram Direct, creando così un unico ambiente dove potersi scambiare i messaggi.

Certo, al momento si tratta semplicemente di test, ma già dal 2021 tutto ciò potrebbe diventare realtà.

La dicitura “from Facebook” pare presto destinata a comparire del resto anche sull’App Instagram, così a sottolineare come il grande padre Facebook (azienda in questo caso e non social network) abbia racchiuso in sé le tre app più usate di sempre: Facebook, per l’appunto, Instagram e l’amato WhatsApp.

Che qualcuno dubiti ancora dello strapotere di Mark Zuckerberg? La dicitura “From Facebook” è qui per ricordarcelo.

C’è però anche l’interpretazione dei più malevoli. Alcuni insinuano infatti che i recenti scandali che hanno travolto Facebook, primo fra tutto il caso dei post “acchiappa clic”, abbia un po’ infangato il nome del padre di tutti i social. Ecco allora che Mark e la sua combriccola hanno voluto lanciarci un messaggio: “anche i pulitissimi WhatsApp e Instagram sono roba mia e su loro certo non potete avere nulla da ridire”.

Come si suol dire “una mano lava l’altra e tutte e due… fanno capo a Zuckerberg“.